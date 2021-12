Volley A3, un positivo poco prima del match, ma da protocollo si gioca lo stesso: Montecchio batte Brugherio

Squadra in casa

Avvio in ritardo di un’ora ma gara regolarmente disputata come da regolamento. Nell’anticipo della nona giornata di campionato di serie A3 il Sol Lucernari Montecchio batte 3-0 in casa Brugherio e rimane ai piani alti della classifica.

Un ritardo di un’ora dovuto alla scoperta di un positivo proprio fra le fila di casa a pochi minuti dall’inizio del match. Come vuole il regolamento i giocatori hanno effettuato il tampone rapido live e il match è stato poi giocato. Per Brugherio una schiera ridotta di giocatori, dal momento che alcuni hanno preferito non giocare.

Il match è equilibrato nel primo set (16-14), Montecchio però fa un mini parziale e allunga fino al 25-19. I padroni di casa scappano ancora, ma dal 17-11 Brugherio è brava a rimontare fino al 22-21, quando c’è un altro parziale che vale il 25-21. Ancora punto a punto, anzi Brugherio si porta sul 10-12, poi 18-20, si tocca ancora il 22-21 e Montecchio chiude 25-23.