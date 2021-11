Volley A3, il Sol Lucernari batte Bologna e mantiene i piani alti in classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Una vittoria da 3-1 (25-23; 14-25; 26-24; 25-21) e sempre la posizione ai piani alti della classifica. E’ un Sol Lucernari che splende di nuovo quello che batte una Geetit Pallavolo comunque battagliera.

Avvio equilibrato nel primo set, Sol Lucernari prova ad allungare 12-8 poi va per il 17-11; Bologna si avvicina a tal punto da impattare sul 21 pari. Montecchio mette la prima firma per il 25-23. La Geetit mantiene la grinta e prova subito a mettere la freccia con successo (8-14).

Montecchio non riesce a trovare la via e sprofonda 14-25. Equilibrato la quarta frazione, con i padroni di casa a provare ad allungare e Bologna a impattare, è così fino al 23-23. Bologna va per il 23-24, Montecchio toglie la palla set e allunga con chiusura 26-24. Sol Lucernari firma il 12-8, la Geetit si fa sentire 13-12, poi arriva la sferzata di casa che vale il 19-15 e il divario rimane: 25-21.