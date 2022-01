Volley A3 Coppa Italia, Covid a casa del Sol Lucernari: out dalla competizione con sconfitta a tavolino

Una Dal Monte Coppa Italia finita senza confrontarsi sul campo. Il Sol Lucernarci Montecchio Maggiore perde a tavoli 3-0 contro Pordenone a causa della mancata possibilità di disputare il match causa Covid (sette gli atleti colpiti). La Lega Volley ha così disposto la cancellazione senza rinvio.

"C’è tanta amarezza e delusione, - dicono dalla società - dopo i tanti sforzi e l’ottima posizione in classifica non avere la possibilità di giocarci una gara prestigiosa come questi ottavi e il fatto di non riuscire a recuperarla nelle settimane successive non aiuta a superare il difficile momento. Auguriamo comunque augura il meglio e tanta fortuna per il proseguimento di Coppa a Pordenone".