Volley A3, il Sol fa soltanto un punto contro San Donà

Squadra in casa

Squadra in casa Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Una battaglia durata cinque set ma senza esultanza finale. Nella terza giornata di ritorno di serie A3 il Sol Lucernari Montecchio Maggiore perde 2-3 contro San Donà nello scontro diretto. Il Sol tiene accese le speranze riaprendo il match dopo l'1-2, ma cede nel set corto.

Inizia con grande energia San Donà che nel primo set detta praticamente legge. Il 4-8 diventa presto 10-16 e i padroni di casa non riaprono i conti: 18-25 il finale. Più combattutto il secondo set (16-15), Montecchio allunga 21-16 e chiude 25-22. Stesso risultato, al contrario, per il terzo set: a metà frazione di gioco il tabellone indica 13-16, poi Sol accorcia 18-21, ma il finale è ospite 22-25. Non cambia la musica nel quarto set (15-16), il Sol mette però la freccia e dichiara il tie break: 25-22, un risultato che "piace", il terzo della serata.

Senza storia il set corto: 2-5 per San Donà, il coach di casa chiama la pausa, ma i veneti corrono per il 5-10 e il finale dice 8-15.