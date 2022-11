Volley A3, troppo forte Fano per il Sol Lucernari

Squadra in casa

Squadra in casa Montecchio Maggiore

Il Sol si arrende in casa contro una grande Vigilar. E' questo l'esito della nona giornata di campionato per Montecchio Maggiore che si trova ora ottava con 13 punti. La formazione ospite centra l’ottava vittoria consecutiva, Montecchio parte forte con un ottimo servizio e ottime difese riesce a conquistare il primo set con il minimo scarto (25-23). Nel secondo set la formazione ospite parte decisamente meglio e grazie al proprio opposto Marks trova punti importanti e il Sol si smarrisce chiudendo il set 15-25. Il terzo e quarto set (entrambi 21-25) sono una fotocopia, i ragazzi di coach Di Pietro tornano a forzare al servizio e lottano punto a punto ma nel finire del set la formazione ospite trova la zampata vincente che permette di conquistare la vittoria e i 3 punti.

Una bellissima gara per i ragazzi del Sol che nonostante la sconfitta giocano una bella partita contro una delle favorite per il salto di categoria, una gara che può lasciare comunque soddisfazione e nuove energie per la prossima giornata.

"E' stata una partita di buon livello perché loro sono una squadra di ottimo livello e una delle favorite del campionato, il loro opposto ha fatto 29 punti e una prestazione da categoria superiore. Noi, - dice il tecnico Di Pietro - abbiamo giocato una buona partita, peccato non aver raccolto nemmeno un punto, adesso dobbiamo tornare a lavorare in allenamento e migliorare su alcune situazioni, oggi era veramente un match difficile contro una formazione davvero forte che ha meritato di vincere. Ci prendiamo di buono questa bella prestazione e cercheremo di fare un’altra ottima prestazione contro Macerata, altra squadra molto forte, ma ce la possiamo giocare".