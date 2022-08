Volley A3, coach Di Pietro sempre al Sol Lucernari: "Stagione impegnativa, cerchiamo subito gli equilibri"

Per il terzo anno alla guida del Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Coach Di Pietro è pronto a dare il via a una nuova stagione in serie A3. "Ci aspetta una stagione impegnativa, molte squadre si sono rinforzate e noi abbiamo cambiato molto e dovremo trovare velocemente nuovi equilibri, - ha detto - si tratta della terza stagione per me a Montecchio, significa che il lavoro fatto da me e lo staff, in particolare da Macente, è stato molto apprezzato".

Il pensiero del tecnico va ai tifosi: "Chiedo ai nostri tifosi di venire numerosi al palazzetto e di appassionarsi alla pallavolo, prometto una squadra affiatata e grintosa con la quale potranno divertirsi".