Serie C Femminile: recupero amaro con il Cus UniPd per le giovani del Vicenza Volley (3-0)

Recupero amaro per le giovani di Vicenza Volley nel campionato regionale di serie C femminile. Mercoledì 13 aprile 2022 la formazione allenata da Igor Guidotto e Ilaria Rigon ha ceduto 3-0 sul campo del Blu Volley Cus Unipd. Per le biancorosse, una prestazione sottotono contro una formazione decisamente più attrezzata per la categoria.

TABELLINO - BLU VOLLEY CUS UNIPD-VICENZA VOLLEY, 3-0 (25-17, 25-14, 25-17)

BLU VOLLEY CUS UNIPD: Erba, Mazzi, Porporati, Negrato, Erba, Fiorin, Cacco, Barbarisi, Sattin, Leonardi, Nuzzo, Terribile, Quaglietti (L), Chigliaro (L). All.: Giraldo-Bisaglia

VICENZA VOLLEY: Dinelli 7, Piovan 12, Seck 1, Jotov 8, Amoah 2, Roviaro, Nicolin 1, Barbera, Consagra, Guerriero (L). All.: Guidotto-Rigon

ARBITRO: Liguori.