Serie B2: Vicenza Volley perde di netto il derby con Arzignano: sabato sfida a San Zenone

Le giovani biancorosse del Vicenza Volley impegnate nel campionato nazionale di serie B2 (girone E) hanno ceduto in tre set nel derby provinciale contro Arzignano, “una squadra quadrata – commenta coach Claudio Feyles – , con un buon equilibrio in attacco. Noi siamo andati bene a muro, proseguiamo il nostro percorso di crescita nonostante la debolezza in ricezione, fondamentale su cui stiamo lavorando tanto in allenamento”. Pallavolo Arzignano con la vittoria va in testa alla classifica del girone E a pari merito con le padovane di Sarmeola. Vicenza Volley ultima in classifica ancora a zero punti alla quinta giornata come Ezzelina Carinatese.

E sabato sera 13 novembre 2021 alle ore 21 trasferta proprio in casa della Carinatese a San Zenone degli Ezzelini: sarà sfida di fondo classifica.

TABELLINO - VICENZA VOLLEY-PALLAVOLO ARZIGNANO 0-3 (21-25, 19-25, 16-25)

VICENZA VOLLEY: Del Federico 1, Fiocchi 3, Pegoraro 9, Tavella 5, Munaron 14, Bertollo 4, Dal Cero 6, Dinelli, Ostuzzi (L), Andreatta (L). N.e.: Piludu, Banu. All.: Feyles-Guidotto

PALLAVOLO ARZIGNANO: Zanni 3, Bauce, Fraccaro, Giacomuzzo 2, Trevisan 1, Tonin 5, Vaghi 5, Nicolato 13, Bocchese 11 N.e.: Zecchin. All.: Cappellari

QUI il sito della Legavolley con i gironi e le classifiche: Vicenza, Arzignano, San Vito, Bassano e Orgiano sono nel girone E