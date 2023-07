Serie B1 Femminile: Volley Noventa chiude il roster con l'opposto Ramingo

Nei giorni scorsi il Volley Noventa con una nota ha comunicato «il raggiungimento dell’accordo, per la stagione sportiva 2023-2024, con l’opposto Eleonora Ramingo». Anche lei, come Bazzoli, proviene dal GPS San Vito di B2, pertanto, è un’atleta conosciuta ed apprezzata dallo staff tecnico noventano, considerate le sfide del passato.

Giocatrice che, grazie alle qualità fisiche e tecniche, saprà ben figurare anche in B1 e che, con Canazza, rappresenterà una valida coppia nel ruolo di opposto.

«Squadra nuova, compagne nuove, società nuova, categoria nuova, ambiente nuovo - le prime dichiarazioni di Eleonora Ramingo dopo la firma dell'impegno - : tutte novità che mi incuriosiscono e mi stimoleranno a dare il massimo!»

E conclude: «Sono onorata ed entusiasta di iniziare questa avventura!»

Eleonora Ramingo in azione con la maglia della GPS