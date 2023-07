Serie B1 femminile: a Noventa al centro arriva la Marcuzzi

È la friulana Maria Marcuzzi il nuovo arrivo in casa Ipag Volley di Noventa Vicentina

La giovane centrale ha disputato, negli ultimi due anni, il campionato di B1, rispettivamente al Rizzi Udine e al Blu Team Pavia di Udine, formazioni rivali delle noventane.

Marcuzzi completa così il trio, ben assortito, delle centrali a disposizione dei tecnici Gemo e Pivato.





«Ringrazio Noventa per avermi scelta e per avermi dato questa opportunità - ha affermato la pallavolista friulana appena giunta nella cittadina del Basso vicentino -. Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura durante la quale spero di crescere a livello tecnico e di ottenere buoni risultati di squadra.Per me questo sarà il mio primo anno fuori casa, ma nonostante ciò, non vedo l'ora di iniziare e di conoscere le nuove compagne».