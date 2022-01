Serie B1: Danilo Turchi è il nuovo allenatore dell'US Torri

il tecnico che prenderà in mano le redini della B1 / Under 18 dell’. Classe 1991, originario di Genzano di Roma, arriva nella squadra vicentina dopo l’esperienza come secondo allenatore in B1 e, successivamente, in, ad Aragona, dove ha ricoperto anche il ruolo di. Dottore in Scienze Motorie, ha inoltre affrontato il corso nazionale di formazione per esperti in preparazione fisica nella pallavolo.

“Ho conosciuto il ds Tagliabue qualche anno fa al Challenge quando allenavo al Volley Friends Roma – racconta il neotecnico biancoverde -. Quando mi è arrivata la proposta ho accettato con entusiasmo, perché la ritengo una grande occasione di crescita, all’interno di una società importante a livello giovanile che, a sua volta, è situata in una regione con un livello pallavolistico tra i più alti del Paese. Una seconda ragione che mi ha spinto ad accettare l’incarico è la possibilità di affrontare il campionato di Serie B1 per favorire la maturazione delle ragazze nell’ottica di quello giovanile. A questo proposito, ho già avuto modo di lavorare con un’Under 18 che affrontava il campionato di B2”.

Turchi a Torri incrocerà nuovamente la sua carriera professionale con quelle di Riccardo Rocco e Damiano Romano, con cui ha avuto modo di lavorare nel Kondor Catania, una delle maggiori realtà del sud Italia. In panchina, invece, avrà accanto Giacomo Raffa, con cui ha affrontato il corso nazionale di terzo grado. Proprio a Catania, oltre che a Roma con il Volley Friends, ha maturato esperienze nelle finali nazionali giovanili tra Under 14, 16 e 18. Nel suo curriculum anche la presenza nello staff della selezione provinciale di Roma e in quella regionale del Lazio.

Tornando al presente, negli ultimi giorni Turchi ha avuto modo di conoscere la squadra: “Alcune ragazze le conoscevo già per averle affrontate nel Torneo delle Regioni, ma ritengo che il gruppo sia nel suo complesso molto valido, con buoni valori atletici e tecnici. Sperando di poter tornare a disputare al più presto gare ufficiali, lavoreremo con l’obiettivo di confermarci a livello provinciale e di fare più strada possibile nella fase regionale, sfruttando nel migliore dei modi la Serie B1 come palestra, provando, anche qui, a toglierci qualche soddisfazione”.