Serie B: seconda vittoria di fila per Cornedo, ma quanta fatica a Portogruaro

La seconda vittoria di fila che migliora ulteriormente la classifica. Lapuò godersi il momento magico e la serata di ieri aha fatto capire come il successo con Kioene Padova non fosse casuale. Ilcontro la, comunque, è stato più sudato del previsto. I padroni di casa, al penultimo posto in classifica dopo quattro giornate, non hanno mai mollato, sperando di tornare in partita. Ildel match, come anche (e soprattutto) il secondo, terminato con un rocambolesco

Il terzo parziale è stato invece vinto con maggiore determinazione, un 25-16 che ha messo fine alla contesa. Queste le parole di coach Meneguzzo: "Peccato per alcune sbavature che hanno rischiato di compromettere soprattutto il secondo set, ma rimane comunque un 3 a 0 fondamentale per trovate continuità e pesanti punti salvezza. Ora ci attendono i ragazzi del Treviso, attualmente al quarto posto in classifica. Sarà un bel banco di prova per iniziare a capire che ruolo avremo in questo campionato”. Il tabellino del match:

PORTOMOTORI PORTOGRUARO-POLISPORTIVA CORNEDO 0-3 (23-25, 27-29, 16-25)