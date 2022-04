Serie B: sconfitta senza conseguenze per Cornedo contro Massanzago

Squadra in casa

Squadra in casa Cornedo Volley

Una sconfitta indolore e che non influisce sulla classifica finale. La Polisportiva Cornedo si arrende in tre set tra le mura amiche di fronte alla maggiore ambizione della Pallavolo Massanzago, formazione che con il successo di ieri ha scavalcato l’Olimpia Zanè al secondo posto in classifica.

I vicentini di coach Meneguzzo hanno provato ad impensierire i gialloneri, ma inutilmente: dopo un inizio balbettante, con un primo set dominato dagli ospiti (25-16 il punteggio), Cornedo ha sistemato la ricezione e reso più incisivi i propri attacchi. I risultati si sono visti subito, dato che i padroni di casa hanno reso la seconda frazione di gioco molto più incerta. La determinazione di Massanzago, però, ha avuto la meglio e il 25-23 ha nuovamente premiato la compagine padovana.

Nel terzo set, poi, gli stessi ospiti hanno gestito gli scambi, allungando nel momento decisivo e vincendo in scioltezza (25-19). Cornedo rimane così ferma a quota 31 punti, scendendo al quinto posto dopo il sorpasso da parte di Treviso, ma a una distanza tranquilla dalla zona retrocessione. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-PALLAVOLO MASSANZAGO 0-3 (16-25, 23-25, 19-25)

CORNEDO: Pretto, Cecchetto, Mecenero, Cortese, Pegoraro, Formilan, Rossi, Bertoldi, Marcante, Tovo, De Vicari, Ingrassi (1°L) 0, Peserico (2°L). All. Meneguzzo

MASSANZAGO: Ballan, Monari, Binotto, Bosetti, Libralesso, Monetti, Barutta, Casarin, Todaro, Nodari (L), Scattolin D., Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A (L). All. Falcini