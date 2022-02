Serie B: Polisportiva Cornedo in grande spolvero, battuto nettamente Il Pozzo

Distanze ravvicinate e ora ancora di più. C’era grande interesse per la sfida di sabato tra i padroni di casa della Polisportiva Cornedo e CCR Il Pozzo Pradamano. Le due compagini del girone D della Serie B maschile di volley si sono affrontate con i friulani che vantavano 4 punti di vantaggio sui vicentini, un distacco rassicurante che però è stato quasi azzerato dalla vittoria dei veneti di coach Meneguzzo.

Cornedo ha sfoderato una prestazione davvero interessante, senza mai permettere a Il Pozzo di ritornare in partita, come ben testimoniato dai vari parziali del 3-0 con cui la Polisportiva ha approfittato del turno casalingo. I set della vittoria vicentina si sono chiusi sul 25-18, 25-22 e 25-17, segno che, fatta eccezione per la seconda frazione di gioco, è stato un dominio quasi incontrastato.

I friulani sono riusciti comunque a mantenere il quinto posto provvisorio con 19 punti all’attivo, anche se ora il distacco è di una sola lunghezza, con Cornedo capace di risalire fino a quota 18. Per il suo riscatto, il CCR dovrà fare visita al CUS Trieste fra una settimana, sfida non semplice con un team bisogno di punti per la corsa salvezza.

Cornedo dovrà invece vedersela in trasferta con la Venpacib Valsugana, altra squadra che attualmente è in lotta per non retrocedere. Il campionato è entrato nel vivo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-CCR IL POZZO PRADAMANO 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)

CORNEDO: Preto, Cecchetto, Peserico, Mecenero, Cortese, Pegoraro, Formilan, Rossi, Bertoldi, Ingrassi (L), Marcante (K), Tovo, De Vicari, Visonà (L). All: Meneguzzo

IL POZZO: Zanuttigh, Ferrara (L), Msafti, Vidotto, Forgione, Aita, Beltramino, Gottardone, Fregolent, Bensa, Cecutti, Feri, Dapit (L). All: Marchesini