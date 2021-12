Serie B: l'Olimpia Zanè fa la voce grossa anche in Friuli, netto 3-0 col CUS Trieste

Prosegue senza sosta la marcia dell’, sempre più seconda in classifica e non disposta a far fuggire la capolista Monselice. Nell’ultimo turno del girone D di Serie B maschile, la formazione vicentina ha sconfitto 3-0 in trasferta il, dimostrando come questo raggruppamento sia una questione a due. Monselice ha 26 punti, Zanè due in meno, poi c’è il vuoto.

La gara in Friuli ha visto tre set praticamente identici come andamento: Cus che va sotto all’inizio, poi recupera ma viene superato alla fine dall’Olimpia, che però si è trovata davanti un nucleo compatto e unito. Il primo set inizia bene per i triestini, che lottano con fervore ma poi vanno sotto di cinque-sei punti e vengono tenuti a distanza da un’Olimpia brava e cinica: la squadra ospite si è confermata un team forte a muro e in difesa, e si è aggiudicata il primo set 20 - 25.

Stesso andamento anche nel secondo parziale, con una MV Group che comunque non ha mollato e cercato di dar battaglia fino alla fine: Zanè è stata brava a gestire un piccolo “tesoretto” e ad andare sul 2 - 0. Nel terzo set, il Cus è andato sotto 3 - 9: ancora un altro recupero di quelli convincenti, grazie a grinta e voglia, ma nel finale la lucidità è venuta a mancare e così l’Olimpia si è aggiudicata la partita. Il tabellino del match:

Cus Trieste - Olimpia Zanè 0 - 3 (20-25; 21-25; 18-25)

Cus Trieste: Vattovaz, Princi, Berti, Michelon, Vecellio, D’Orlando, Gnani, Blasi, Allesch, Gambardella, Dose (L1), Gerdol (L2), Sartori. All. Cuturic

Zanè: Poletto, Filippi, Sartore, Roman F., De Togni, Sartori, Maluai, Mazzarolo, Meda, Callegari, Baggio, Pranovi, Manfron (1°L), Roman A. (2°L). All. Soliman