Serie B: l'Olimpia Zanè torna alla vittoria piena, bel 3-1 contro Portogruaro

L’Olimpia Zanè, ancora senza Pranovi, dopo un tris di tie-break, mette nel sacco 3 punti importanti e mantiene il secondo posto in classifica. A Zanè Poletto e compagni battono il Portogruaro, anche loro decimati da molti infortuni.

Primo set. Partenza sprint per i padroni di casa. Due attacchi consecutivi del giovane opposto Callegari e Zanè si porta sul 7 a 2. Il vantaggio viene incrementato dagli errori avversari e dai due ace dell'alzatore Sartori 19 a 11. L'Olimpia si rilassa e subisce il recupero avversario fermato dal muro punto di Filippo Roman che chiude il parziale. 25 a 20.

Secondo set. Frazione di gioco nettamente in mano all'Olimpia con distacchi rilevati. La piazzata vincente di Poletto mette a segno il 18 a 12 e il muro punto di Malual sigla il 23 a 13. Chiude il parziale un errore in attacco dell'opposto avversario Bottosso: 25 a 13.

Terzo set. Il Portogruaro prova a reagire forzando la battuta e in attacco trova continuità portando a punto i tre schiacciatori: Bomben, Bottosso e Grazzi.Il set resta in equilibrio fino alla fine. Il primo tempo di Baggio porta in vantaggio Zanè: 23 a 22, ma il finale è del Portogruaro, in particolare con il laterale Grazzi che va per tre volte consecutive a punto, chiudendo il parziale in favore dei veneziani con il punteggio di 25 a 23.

Quarto set. Inizia male il Portomotori con tre errori consecutivi. L'Olimpia con un primo tempo di De Togni ne approfitta ed allunga 14 a 9. Il Portogruaro reagisce e si avvicina. L'attacco di Grazzi porta il Portomotori sul 20 a 22 costringendo Soliman a chiamare tempo. Finale in favore dei vicentini con l'ace di Poletto che chiude l'incontro: 25 a 20. Il tabellino del match:

Olimpia Zanè-Portomotori Portogruaro 3-1 (25-20, 25-14, 23-25, 25-20)

Zanè: Roman A. n.e, Poletto 10, Filippi 0, Roman F. 16, De Togni 6, Sartori 4, Malual 1, Mazzarolo n.e, Meda 0, Callegari 8, Baggio 12, Manfron (L) 0. All. Soliman

Portogruaro: Milan 5, Pilot n.e, Vinante n.e, Bottosso 15, Bomben 16, Busatto n.e, Trevisiol 2, Lorenzon 0, Grazzi19, Calderan n.e, Bolzan 0, Bertacche (L) 0. All. Renosto.