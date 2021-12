Serie B: l'Olimpia Zanè soffre ma riprende la propria marcia, 3-1 contro un ostinato Silvolley

L'vince ma soffre, affaticata e a tratti poco concentrata ha rischiato in più occasioni di lasciare sul campo punti preziosi. Ilben guidato dall'ex Zanè l'alzatore Alberto Niero si è dimostrato come previsto dall'allenatore Soliman una formazione ostica che ha combattuto fino agli ultimi punti. NelZanè poco concentrato subisce il gioco avversario, l'ace di Niero mette il 3 a 0 e per il Silvolley è un vantaggio sufficiente per mantenere il distacco mai più ripreso dai padroni di casa, solo nel finale l'attacco vincente di Roman porta Zanè sul 24 pari.

L'opposto ospite Kely sigla il 25 a 24 ed in fine un errore in attacco dell'Olimpia regala il parziale al Trebaseleghe. Nel secondo parziale entrambe le squadre si mantengono in parità fino al 5 a 5. Zanè ritrova l'attacco ed allunga. Il muro di Malual mette il 16 a 13, Capitan Poletto sigla il 24 a 19 e il braccio pesante di Pranovi schiaccia la palla del 25 a 19. Partenza favorevole per i padroni di casa nel terzo set: muro di Baggio ed errore in attacco degli ospiti e Zanè è sul 5 a 0.

Il Silvolley subisce e il distacco diventa notevole 22 a 10. La tensione cala e il Silvolley recupera qualche punto fino all'attacco vincente dell'opposto Pranovi che chiude la 3^ frazione di gioco 25 a 17. Il quarto set è risultato il più combattuto di tutta la gara con uno scambio continuo di colpi da entrambi le parti. Spina nel fianco per i padroni di casa si è dimostrato il laterale avversario Zanon autore in questo parziale di 10 punti, ha tenuto questo ultimo set in bilico fino ai punti conclusivi.

Diagonale di Pranovi e l'Olimpia va sul 23 a 22, time out dell'allenatore avversario Martinello. Zanè non si scompone, determinante il muro vincente dell'esperto centrale De Togni subentrato a Baggio che mette il 24 a 23. L'attacco vincente di Pranovi ridona il sorriso e porta la vittoria. Il tabellino del match:

Olimpia Zanè-Silvolley Trebaseleghe 3-1 (24-26, 25-19, 25-17, 25-22)

Zanè: Poletto 6, Filippi 0, Sartore n.e, Roman F. 16, De Togni 2, Sartori 0, Maluai 13, Mazzarolo n.e, Meda 0, Callegari n.e, Baggio 12, Pranovi 19, Manfron (1°L) 0, Roman A. (2°L) n.e. 1° Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.

Silvolley: Esposito 2, Daldello n.e, Dinato n.e, Rossi 6, Zanon 12, Cattarin 0, Mistretta 4, Kely 16, Campagnol 6, Mason 8, Milano 1, Niero 1, Bernuzzi (1°L) 0, Bortolatto (2°L) n.e. Allenatore: Martinello.