Serie B: Olimpia Zanè senza problemi col Valsugana, bastano 3 set per l'ennesima vittoria

Fermo l'opposto Pranovi, lasciato a casa da coach Soliman per un risentimento muscolare, l’Olimpia Zanè fa gruppo attorno al giovane opposto Callegari e porta a casa una netta vittoria contro il Venpa Valsugana attualmente in zona rossa.

Primo set. Ben servito dall'alzatore Sartori il giovane Callegari mette a terra la palla del 4 a 3, allungo che con il passare dei minuti prende consistenza. Dall'altra parte della rete la squadra guidata dall'esperto Scaggiante si affida all'attacco dell'opposto Schiro (ex Avolley Schio). Il divario tecnico-fisico si fa sentire, Capitan Poletto segna il 24 a 17 ed infine un'invasione di Cardio chiude il primo parziale in favore dei berici sul 25 a 17.

Secondo set. Per Zanè tutto fila liscio fino all'11 a 7 poi il Venpa punta tutto su Schiro, Zanè non riesce a fermarlo a muro e mette in cassa 4 punti consecutivi per il pareggio che arriva sull'11 a 11. Frazione di gioco in salita per l'Olimpia che è costretta a giocare punto a punto con gli avversari che allungano con un attacco di Cardia portandosi sul 23 a 21. Un errore in battuta per i padroni di casa e un attacco dell'esperto De Togni riporta il tutto in parità 23 a 23. Ci pensa la doppietta di Baggio: punto in primo tempo e successivo punto a muro mette fine a questo difficile parziale: 26 a 24.

Terza set. Parte bene l'Olimpia che si porta sul 3 a 0, presto ripreso dal Venpa con un muro di Schiro che raggiunge la parità (4 a 4). Per entrambe le formazioni è un continuo rincorrersi fino al punto del vantaggio messo a terra da Filippo Roman 16 a 15. Zanè ci crede mentre il Valsugana inizia a mollare, il vantaggio sale fino all'attacco finale di Callegari che chiude l'incontro: 25 a 20.

Sabato prossimo il gruppo di Soliman è impegnato in casa in un difficile scontro con la prima in classifica, candidata alla promozione: il TMB Monselice. Una settimana di duro lavoro per recuperare la forma fisica non ancora al top. Il tabellino del match:

Venpacib Valsugana-Olimpia Zanè 0-3 (17-25, 24-26, 20-25)

VENPA CIB VALSUGANA: Bellomo 0, Zannini n.e, Barbieri 4, Peron 0, Salmaso 0, Italiano 2, Martinello 5, Schiro 23, Cardia 1, Pagliarin n.e, Maniero 5, Rossignoli 4, Mangiarotti (1°L) n.e, Rizzi (2°L) 0. Allenatore: Scaggiante

ASD OLIMPIA ZANE': Roman A. n.e, Poletto 12, Filippi 0, Roman F. 13, De Togni 1, Sartori 0, Malual 5, Mazzarolo n.e, Meda n.e, Callegari 10, Baggio 13, Manfron (L) 1. Allenatore: Soliman