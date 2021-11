Serie B: Olimpia Zanè inarrestabile, battuta anche Valusagna e secondo posto ben saldo

Un'altra vittoria per l'che regola con un netto 3 a 0 il Venpacib Valsugana. Nonostante il risultato Zanè in alcuni frangenti, in particolareha peccato di superficialità permettendo agli avversari di cambiare le sorti del parziale. Partenza a razzo per i padroni di casa che si portano con facilità sul 5 a 1. L'ace di Sartori e il muro di Baggio portano l'Olimpia al massimo vantaggio, Zanè si rilassa e lentamente il Valsugana recupera.

L'attacco vincente dell'opposto vicentino Schiro, in forza al Venpa, porta in vantaggio gli ospiti 18 a 17. Pronta reazione dei ragazzi di Soliman, con due primi tempi di Baggio riportano Zanè in vantaggio 20 a 18, il Valsugana con molla la presa ed è ancora Schiro a ridare il vantaggio 22 a 21. I vicentini stringono i denti e mettono a terra quattro attacchi consecutivi che chiudono il parziale: 25 a 22. Nel secondo set equilibrio nei primi punti, poi in successione: Pranovi, Roman e Malual portano i padroni di casa sul 6 a 3, vantaggio mai più messo in discussione, chiuso da Pranovi con il punteggio di 25 a 20.

Nel terzo parziale Venpacib ha l'ultima occasione per riaprire l'incontro ed in parte ci riesce, ancora con Schiro che mette a terra la palla del massimo vantaggio 7 a 4. Zanè alza la testa e con l'ace dell'alzatore Sartori si riporta a condurre 8 a 7. Allungo che si porta sul 19 a 12 accorciato nel finale dagli ospiti. La piazzata vincente dell'alzatore Filippi subentrato al posto di Sartori chiude ogni possibilità al Valsugana 25 a 19. Massima concentrazione in questa settimana, ci attende un incontro molto difficile contro la prima in classifica il TMB Monselice, candidata al passaggio in A3. Appuntamento sabato 27 novembre alle 17.30 al Palasport di Schiavonia. Il tabellino del match:

Olimpia Zané-Venpacib Valsugana 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)

ASD OLIMPIA ZANE': Poletto 9, Filippi 1, Sartore n.e, Roman F. 10, De Togni n.e, Sartori 3, Malual 8, Mazzarolo 0, Meda 0, Callegari 0, Baggio 6, Pranovi 17, Manfron (1°L) 0, Roman A. (2°L) n.e. 1° Allenatore: Soliman. 2° Allenatore: Canale.

VENPACIB VALSUGANA: Bellomo 1, Zannini n.e, Barbieri 2, Perodi n.e, Salmaso 1, Italiano 2, Martinello 1, Schiro 15, Gardia 4, Pagliarin n.e, Maniero 4, Rossignoli 5,Mangiarotti (1°L) 0, Rizzi (2°L) n.e. 1° Allenatore: Scaggiante, 2° Allenatore: Parpaiola.