Serie B: l'Olimpia Zanè cade a Treviso e scende al terzo posto del girone D

Un sorpasso che fa male ma nulla è ancora perduto per i play-off. L’Olimpia Zanè è uscita senza punti dalla sfida di Treviso, un ko che ha permesso contemporaneamente a Massanzago di scavalcarla e di farla scendere al terzo posto. Pranovi ancora fuori e l'infermeria oltre a De Togni apre le porte anche al libero Manfron, fermato da un attacco influenzale. L'Olimpia a ranghi ridotti torna da Treviso con una sconfitta netta per 3 a 0 (il primo in questa stagione) e lascia il 2° posto in classifica al Massanzago vittorioso sul campo di Cornedo. Zanè decisamente sottotono in ricezione e poco determinato in attacco, fatica a mantenere il ritmo della giovane formazione trevigiana, notevolmente cresciuta rispetto all'andata.

Primo set. Da subito la ricezione dell'Olimpia è messa sotto pressione rendendo scontate le alzate, tutto facile invece per Treviso che macina punti sorretto dagli attacchi dei due laterali Cunial e Barbon. Soliman chiama tempo sul 3 a 6 e sul 14 a 20 ma le sorti del parziale non cambiano e Treviso chiude con un attacco di Favaro: 25 a 20

Secondo set. La pronta reazione vicentina non si vede ed è costretta a subire l'esuberanza dei padroni di casa in primis di Cunial (miglior realizzatore). Soliman prova con Meda al posto di Callegare, Alberto Roman al servizio e Mazzarolo a muro, Treviso vola e chiude: 25 a 12.

Terzo set. Zanè rimane in equilibrio fino al 6 a 6, il muro non contiene gli attacchi avversari e al servizio gli errori si sommano. Anche l'ultima frazione di gioco rimane saldamente in mano ai padroni di casa e l'Olimpia si ferma sul 20 a 25.

La sosta Pasquale servirà a ricaricare le batterie in vista dell'ultimo incontro in casa con Il Pozzo Udine , per poi chiudere la regular season in trasferta a Massanzago. Vale la pena provarci, l'accesso ai play off è ancora fattibile. Il tabellino del match:

Volley Treviso-Olimpia Zanè 3-0 (25-20, 25-12, 25-20)

Treviso: De Col 2, Barbon 15, Milanese 1, Puppato n.e, Favaro 5, Pegoraro 4, Cunial 20, Lazzaron n.e, Murabito n.e, Mazzon 5, Mazzocca n.e, Michielon (1°L) n.e, Amarilli (2°L) 0. 1° Allenatore: Zanin

Zanè: Roman A. 0, Poletto 6, Roman F. 8, Sartori 0, Malual 4, Mazzarolo 0, Meda 2, Callegari 6, Baggio 7, Filippi (L) 0. 1° Allenatore: Soliman