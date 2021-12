Serie B: occasione mancata in casa per Cornedo, si impone Valsugana con un netto 3-0

Poteva essere una grande occasione da sfruttare per rimanere nei piani altissimi della classifica, ma la Polisportiva Cornedo è caduta clamorosamente in casa sotto i colpi della Venpa Valsugana. Il 3-0 subito ieri ridimensiona in parte il campionato dei vicentini che comunque hanno sempre provato a rimanere in partita. Nel primo set il Valsugana basa il proprio gioco su solidità, attenzione ed attacco vario, fonda il successo sul gran lavoro difensivo (comprese palle sporcate a muro) e costruisce la vittoria principalmente con due break: il primo più piccolo a metà parziale (09-12) ed il secondo che scava la voragine con un importante finale (17-24). Il Cornedo tiene in ricezione (70% vs 67%), faticando soprattutto in attacco (32% vs 52%).

Con 7 errori per parte ed un muro rossoblù ben presente (i punti diretti sono 4 Valsugana e 2 Cornedo), l'indirizzo è chiaro. Il suggello è di Maniero (19-25). Il secondo parziale vede molto equilibrio fino al termine. Un muro porta al mini-break ospite (10-13) ed un muro al pari locale (20-20). Per buona parte del set, soprattutto quella centrale, è più pesante il braccio della prima linea vicentina (56%), mentre è di gran lunga migliore la difesa padovana che se la cava più di mestiere che di potenza in attacco, comunque con successo (52%).

L'ago della bilancia pende verso i colori rossoblù quando l'opposto del Cornedo non passa due volte (muro e rete): tira fuori anche la banda ed il Venpa Cib Unigas ringrazia (21-24). Serve il terzo tentativo per scartare il regalo, grazie ad un mani-out di Rossignoli (23-25). Al Cornedo risultano fatali gli errori (8 vs 3 ospiti). Testa a testa anche la prima metà del terzo set, poi prende in mano il gioco un Venpa Cib Unigas che attacca con meno vigore (32%), ma limita gli errori (7 vs 11 Cornedo), risultando pratico (anche grazie al muro, in totale 11 Valsugana e 8 Cornedo) ed unendo quindi concretezza alla già funzionante correlazione tra muro e difesa (14-17).

Il Cornedo sembra avere più difficoltà a portare a casa i propri punti (attacco 36%) ed appare sempre più nervoso, commettendo errori nei momenti chiave. Su una palla contestata all'arbitro arriva anche il rosso per i padroni di casa (17-22). Ben sei palle set (18-24). Si suda parecchio sul coraggioso e imprendibile servizio di Tovo (ace totali 7-2 a favore dei padroni di casa), tanto da arrivare all'ultima possibilità prima di poter meritatamente festeggiare: risolutivo un errore in battuta (23-25). Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-VENPA VALSUGANA 0-3 (19-25, 23-25, 23-25)

Cornedo: Bertoldi ne, Cecchetto ne, Cortese 15, De Vicari 0, Formilan 4, Ingrassi (L), Marcante 0, Mecenero 0, Pegoraro 5, Peserico 2, Preto (L), Rossi 6, Tovo 16; allenatore Meneguzzo, vice Fiorani.

Valsugana: Bellomo 2, Barbieri 8, Cardia ne, Italiano ne, Mangiarotti ne (L), Maniero 12, Martinello ne, Pagliarin ne, Perodi ne, Rizzi (L), Rossignoli 9, Salmaso 4, Schiro 14, Zanini ne; allenatore Scaggiante, vice Parpaiola.