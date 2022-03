Serie B: ko a sorpresa di Zanè con la Kioene Padova, ma il secondo posto è al sicuro

Sono passate appena tre settimane dal recupero giocato in casa, dell'ultima d'andata dove l’Olimpia Zanè riuscì a strappare un risultato positivo al tie-break, contro la giovane formazione della Kioene Padova, ma quanto successo non ha risvegliato l'orgoglio dell'Olimpia e ritorna da Padova sconfitta. Praticamente perfetti i primi due parziali giocati da Zanè. Bene in attacco e in difesa ma la differenza viene dal muro in particolare nel secondo parziale con 10 punti realizzati. Il distacco è incolmabile e il set si chiude con un muro di Callegari 25 a 10.

Calo fisico sempre più evidente dei vicentini mentre i giovani patavini iniziano a crederci. L'Olimpia nel 3° set si porta in vantaggio con un muro di Baggio 11 a 10, di risposta il coach avversario Cecchinato chiama time out. Da questo momento la gara prende un'altra strada: il muro di Zanè non riesce a chiudersi e in più occasioni l'attacco viene rigiocato. Padova allunga e chiude 25 a 19 con l'attacco punto del laterale Iervolino. Non cambia la musica nel 4° set, con l'Olimpia che deve fare i conti con la tenuta fisica, si trova ancora una volta ad inseguire l'esuberanza avversaria.

I time out chiamati da Soliman sul 10 a 15 e sul 17 a 20 non modificano le sorti del parziale chiuso ancora da Iervolino con il punteggio di 25 a 19. Nell'ultimo parziale Zanè regge fino alla piazzata punto dell'opposto Callegari 10 a 7, ma non riesce a mantenere il vantaggio costretta a giocarsi l'incontro ai vantaggi. Un' invasione a rete dell’Olimpia e l'attacco punto del Kioene chiudono l'incontro in favore dei patavini: 17 a 15. Alla fine del campionato mancano ancora le 4 gare da recuperare a causa della sospensione per covid. Si inizia sabato prossimo in casa con il derby di ritorno contro la Polisportiva Cornedo che sta attraversando un momento positivo ed è ancora in gioco per i play-off.

Si prosegue in trasferta contro la giovane formazione del Volley Treviso anche loro in crescita. Si ritorna in casa contro Udine neo promossa posizionata a metà della classifica. Si termina con la gara in trasferta a Massanzago, in gioco il secondo posto ai play off (Monselice già qualificato). Entrambe le formazioni arrancano e lasciano punti preziosi sul campo. Per l'Olimpia arrivare ai play-off sarebbe un risultato storico, vale la pena di stringere i denti e provarci. Il tabellino del match:

Kioene Padova-Olimpia Zanè 3-2 (19-25, 10-25, 25-19, 25-19, 17-15)

Padova: Menoncin 1, Gatto 9, Sartore 0, Gaiano n.e, Guastamacchia 7, Cengia 4, Rampazzo 4, Tolin n.e, Vigato n.e, Benetazzo 14, Signori n.e, Iervolino 25, Geron (1°L) 0, Bellomo (2°L) 0. 1° Allenatore: Cecchinato

Olimpia: Roman A. n.e, Poletto 15, Filippi 0, Roman F. 22, De Togni 5, Sartori 1, Malual 6, Mazzarolo n.e, Meda n.e, Callegari: 12, Baggio 13, Manfron (L) 0. Allenatore: Soliman