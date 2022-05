Serie B: ko casalingo nell'ultima di campionato per la Polisportiva Cornedo

La Polisportiva Cornedo non è riuscita a salutare la stagione 2021-2022 con una vittoria, ma fortunatamente il ko casalingo di ieri non ha avuto ripercussioni. Il quinto posto dei vicentini è rimasto ben saldo e si è conclusa un’annata piena di spunti positivi. La Portomotori Portogruaro si è imposta 3-1 in un match davvero spettacolare, soprattutto per quel che riguarda l’interminabile secondo set, concluso ai vantaggi.

Pur con la salvezza già in tasca i ragazzi di coach Renosto sono arrivati in terra vicentina per onorare l'ultimo impegno carichi come non mai. È stata una battaglia che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, sia in campo che sotto rete, dove anche l'agonismo ha aggiunto spettacolarità al match.

La partenza è stata un po' imballata per i portogruaresi che dopo aver perso il primo set, si sono subito rimessi in carreggiata, sfoderano quella che forse è la prestazione più incisiva in battuta e in attacco della stagione. I 34 punti della Polisportiva sono il frutto di 11 vittorie e 11 sconfitte, un buon bottino che dovrà essere migliorato il prossimo anno. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-PORTOMOTORI PORTOGRUARO 1-3 (25-17, 29-31, 18-25, 17-25)

CORNEDO: Pretto, Cecchetto, Mecenero, Cortese, Pegoraro, Formilan, Rossi, Bertoldi, Marcante, Tovo, De Vicari, Ingrassi (1°L) 0, Peserico (2°L). All. Meneguzzo

PORTOGRUARO: Milan, Busatto L, Pilot, Vinante, Bottosso, Collalto, Bomben, Trevisiol, Lorenzon, Grazzi, Bertacche L, Calderan, Gabana, Bolzan. All: Renosto