Serie B: il derby vicentino se lo aggiudica Zanè che supera Cornedo al tie-break

Ci vogliono 5 set, come all’andata, per permettere all’Olimpia Zanè di domare il tenace Cornedo nell'unico derby vicentino del girone D della Serie B maschile di volley. Settimo tie-break per Zanè che riesce a ricucire la brutta prestazione fatta a Padova la scorsa settimana. A casa l'esperto centrale De Togni per un attacco influenzale, le note positive vengono da tutto il collettivo fatto girare da Soliman, in particolare dai due giovani: Callegari e Meda. Con prestazioni altalenanti continua in piena incertezza la sfida per il 2° posto ai play-off tra l'Olimpia e il Massanzago, attualmente a pari punti.

Un 1° set tutto in favore dell'Olimpia. L'ace di Callegari segna il 6 a 3, il muro tiene testa agli attacchi dell'opposto avversario Cortese e l'ottima difesa del libero Manfron non permette al Cornedo di recuperare. La piazzata punto dell'alzatore di casa Sartori chiude il parziale: 25 a 13. Il 2° set parte in equilibrio con l'alzatore avversario che si affida alle bordate del laterale Tovo. La svolta arriva con il muro punto di Baggio 16 a 14 ed è ancora il suo muro a mettere il 20 a 18, vantaggio che si amplia fino al punto in primo tempo del centrale di casa Malual: 25 a 19.

3° Set: Muro di Malual e i padroni di casa sono sul 5 a 3. L'Olimpia si rilassa mentre il Cornedo ritrova Cortese e piazza un break di 4 a 0. Zanè fatica a riprendersi e sul 10 a 17 Soliman toglie dal campo Sartori per Filippi. La battuta di Zanè inizia a girare in particolare quella di Alberto Roman e l'Olimpia accorcia il distacco 16 a 18. Gli avversari non si fanno intimorire ed allungano. L'invasione a rete di Zanè chiude il parziale in favore del Cornedo.

4° Set: Il muro di casa tiene sotto controllo gli attacchi di Tovo e Cortese mantenendo la quarta frazione di gioco in parità. Nel finale l'Olimpia mette a dura prova la difesa avversaria trovando una pronta reazione tale da portare il set ai vantaggi. Due errori per Zanè e si va al 5° set.

5° Set: Muro di Malual e l'Olimpia cambia campo sull' 8 a 4, vantaggio sufficiente per distanziare gli avversari. Il derby lo chiude la piazzata di Filippo Roman: 15 a 11. Il tabellino del match:

Olimpia Zanè-Polisportiva Cornedo 3-2 (25-13, 25-19, 21-25, 24-26, 15-11)

Zanè: Roman A. 1, Poletto 12, Filippi 0, Roman F. 21, Sartori 4, Malual 14, Mazzarolo 0, Meda 3, Callegari 13, Baggio 20, Manfron (L) 0. 1° Allenatore: Soliman

Cornedo: Pretto 5, Cecchetto n.e, Mecenero 1, Cortese 20, Pegoraro 4, Formilan 11, Rossi 0, Bertoldi 0, Marcante 0, Tovo 22, De Vicari n.e, Ingrassi (1°L) 0, Peserico (2°L) n.e. Allenatore: Meneguzzo.