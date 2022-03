Serie B: Cornedo si sbarazza di Trebaseleghe e conquista il quarto posto

La sfida di ieri tra la Polisportiva Cornedo e il Silvolley Trebaseleghe poteva sembrare scontata soltanto guardando con poca attenzione la classifica del girone D della Serie B maschile di volley. Le ambizioni e il morale erano alti da entrambe le parti: i vicentini hanno avuto la possibilità, poi sfruttata in pieno, di scavalcare in classifica Treviso e di portarsi al quarto posto. I padovani, invece, sono arrivati a Cornedo con grande entusiasmo dopo il bel derby vinto una settimana prima contro la Kioene Padova.

Ne è venuto fuori un incontro vibrante, in cui la formazione di casa ha fatto valere la propria posizione in classifica, oltre al fattore casalingo, ma non senza soffrire. Il 3-1 è maturato al termine di un match incerto e in cui nessun giocatore si è risparmiato. Ha cominciato molto meglio la squadra vicentina che ha dettato legge con il 25-18 del primo set, un vantaggio che poteva aprire la strada a un successo agevole.

Al contrario, Silvolley ha reagito con veemenza, pareggiando in men che non si dica i conti (25-19) e dimostrando di essere in un buono stato di forma. Gli altri due parziali, però, hanno premiato ancora la formazione di casa che ha attaccato meglio, ampliando di minuto in minuto il gap con gli avversari, tanto da farlo diventare incolmabile.

Cornedo può ora godersi il quarto posto in solitaria, ottenuto approfittando della contemporanea sconfitta di Treviso contro la capolista Monselice. Trebaseleghe rimane invece terzultima, in piena zona retrocessione, ad un solo punto dalla salvezza ma anche con il fiato sul collo delle ultime due della classifica, Trieste e Kioene. Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-SILVOLLEY TREBASELEGHE 3-1 (25-18, 19-25, 25-18, 25-17)

CORNEDO: Mecenero, Tovo, Rossi, Bertoldi, Formilan, Pegoraro, Ingrassi (L), De Vicari, Marcante, Preto, Cecchetto, Visonà. All: Meneguzzo

SILVOLLEY: Esposito, Daldello, Dinato, Rossi, Zanon, Cattarin, Mistretta, Bortolatto (L), Kely, Campagnol, Mason, Milano, Niero 2, Bernuzzi (L). All: Daldello