Serie B, a Cornedo non basta il doppio 3-0: con Treviso si punta al tris

Dopo due stagioni da incorniciare, dove ilaveva rimediato una sola sconfitta, si sapeva che l'annata in corsa sarebbe stata di ben altra pasta. Un'estate febbricitante in cui il D.S. GiGi Zattra ha fatto il diavolo a 4 per imbastire una rosa competitiva senza snaturare il lavoro fatto nelle annate precedenti è stata la premessa per la prima di campionato,, compagine esperta e quotatissima. Tanta l'emozione nel rettangolo di gioco, per il volley che torna ad ospitare il pubblico dopo due stagioni di sordina assoluta. Quel che ne è uscito è stata una sconfitta perche lascia il rammarico di non aver saputo di chiudere il quarto set e aver lasciato agli ospiti la possibilità di far valere il loro maggior tasso fisico.

Una partita ricca di giocate e difese di livello...ma a onor di cronaca quando gli orange hanno iniziato a macinare gioco hanno dimostrato di ben valere l'attuale testa della classifica. Seconda di campionato fuori casa a Massanzago, dove non c'è molto da raccontare se non di un Cornedo che appare spento e troppo sbaglione per impensierire un'altra delle formazioni più quotate del girone. Dopo due giornate e un solo punto in cascina i valligiani hanno dovuto per forza di cose scordarsi i bei tempi passati e fare quadro per ritrovare il bandolo della matassa. Ancora una volta il gruppo ha fatto la differenza e sebbene qualche fumata nera abbia fatto capolino dalle cime di più di un giocatore nessuno si è mai tirato indietro nel lavorare in palestra.

In successione due 3 a 0 che fanno morale, punti e che giustificano la preparazione fisica sempre ben voluta dalle masse! Con il Padova sono arrivati i primi 3 punti tondi e sabato sera a Portogruaro è arrivato il bis, seppur con qualche sbavatura su cui si dovrà lavorare e un salto della palizzata come solo nella miglior reclame dell'Olio Cuore, stile amarcord, i veri nostalgigi potranno ritrovarsi. Ora occhi puntati a sabato 13/11, località PalaCrosara, contro il Volley Treviso, attuale quarta forza del campionato e una delle under 20 più titolate d'Italia. Calare il tris sarebbe spettacolare ma ci sarà da sudare su ogni pallone per non lasciare nulla di intentato.