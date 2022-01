Serie A2, chi si rivede! L’Anthea Vicenza torna in campo dopo più di un mese

Un momento aspettato da molto, un’attesa forzata che sembrava interminabile e che ora finalmente lascia spazio al ritorno in campo. Dopo oltre un mese dall’ultimo impegno e tre rinvii per Covid-19, l’Anthea Vicenza Volley torna in campo nel campionato di serie A2 femminile e lo fa davanti al pubblico amico. L’appuntamento è per domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza per la sfida contro l’Eurospin Ford Sara Pinerolo, quotata formazione piemontese che sfiderà le biancorosse nella sesta giornata di ritorno del girone B.

In classifica, Pinerolo è seconda alle spalle della capolista CDA Talmassons, mentre Vicenza condivide l’ottava piazza con il Club Italia Crai in una graduatoria comunque condizionata per tutti dalla disputa dei recuperi. I biglietti per la partita avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto, riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito.

La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto sono obbligatori il Super Green Pass (dai 13 anni in su) e la mascherina FFP2 sempre indossata all’interno, oltre a rispettare il divieto di consumo di cibi e bevande all’interno del palazzetto.

Intanto la schiacciatrice Rachele Nardelli ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’incontro: “Sappiamo che esiste l’incognita infortuni dopo una lunga sosta, ma abbiamo svolto un buon lavoro, di fatto una piccola nuova preparazione come se fosse agosto, sempre prestando massima attenzione alle condizioni di ognuna di noi che non possono essere uguali. Domenica arriva Pinerolo, una squadra molto forte, lo abbiamo visto all’andata. Ha tante giocatrici importanti e il suo valore non lo dice solo la carta, ma anche la classifica. Entrambe arriviamo all’appuntamento dopo aver sfidato il Covid e vedremo che partita uscirà. Cercheremo di fare del nostro meglio, a maggior ragione giocando in casa. Abbiamo bisogno del calore del nostro pubblico, che invitiamo – nel limite delle restrizioni – al palazzetto”.