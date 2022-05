Semifinale regionale under 16: Vicenza Volley parte forte (2-0) poi cede al tie-break alla Synergy Volley 

Un vantaggio di due set a zero, il ritorno di fiamma delle avversarie e una resa netta al tie-break. E’ questo il film del match d’andata delle semifinali regionali under 16 femminile che ha visto Vicenza Volley cedere 3-2 in casa contro Sinergy Volley Venezia. Venerdì 20 maggio alle ore 20 il match di ritorno a San Pietro di Stra (Venezia).

TABELLINO - VICENZA VOLLEY-SYNERGY VOLLEY VENEZIA, 2-3 (25-21, 25-18, 23-25, 19-25, 5-15)

SYNERGY VOLLEY: Bobbo, Di Coste, Casarin, Domeneghini, Gambato, Peres, Voltan, Guzzonato, Novello, Laurini, Candeo, Mollica (L). All.: Minotto-Mamprin

VICENZA VOLLEY: Bittante, Toro, Baldin, Udogie, Nicolin, Jotov, Yekou, Cavaggioni, Notarangelo, Bosso, Bartolomei, Gulino (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Catapano

ARBITRI: Galati e Marmorato.