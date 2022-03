Pool salvezza A2: Anthea Vicenza carica come non mai per la trasferta siciliana

In vista della seconda partita del poule salvezza dell’Anthea Vicenza, il libero Maria Chiara Norgini ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’importante match contro la Pallavolo Aragona: "Ci è rimasto l'amaro in bocca perché sappiamo che potevamo portare a casa almeno 2 punti. Sappiamo che è un campo difficile perché loro, come noi, hanno bisogno di punti e non ci regaleranno niente”.

Agrigento è in qualche modo una piazza che ad Anthea ha portato bene perché lì, lo scorso anno, Vicenza si è guadagnata la promozione in Serie A2. Coach Chiappini ha aggiunto: ”Quest'anno sarà molto differente perché Agrigento è una squadra che ha dimostrato di poter impensierire tutte le compagini con le quali ha giocato, loro hanno una palleggiatrice molto esperta e due terminali d'attacco molto molto interessanti e quindi sarà una partita da giocare”.