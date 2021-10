Qui Ipag SR Montecchio Maggiore: coach Amadio verso il derby

L’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore è allenata da Daris Amadio, tecnico che lo scorso anno era alla guida Marsala in A2 dove giocava l’opposta Giorgia Mazzon, in precedenza in A2 a Macerata e Delta Informatica Trentino. Quest’ultima formazione ha visto una tappa di crescita – unitamente all’altro biennio a Soverato – della regista Laura Bortoli. Al centro, spazio alla confermata Margherita Brandi e a Denise Meli, lo scorso anno a Soverato e in precedenza in A1 al Bisonte Firenze. In posto quattro, spicca il nome di Cristina Fiorio, piemontese classe 1997 cresciuta con i bienni al Barricalla e al Martignacco in A2 e protagonista nell’esordio (3-2 a favore di Mondovì) con 26 punti messi a segno. In diagonale c’è Francesca Magazza (13 punti domenica), reduce dall’annata in A2 a Sassuolo e cresciuta a Busnago. Completa il 6+1 il libero Alessandra Mistretta, lo scorso anno a Marsala con coach Amadio dopo le importanti esperienze giovanili a Orago e Volleyrò. Nel corso del match contro Mondovì hanno offerto il loro contributo anche la regista Valentina Bartolucci, la laterale Bianca Orlandi e la centrale Matilde Frigerio, tris di volti nuovi ex Igor in B1.

COACH DARIS AMADIO FA IL PUNTO NEL PRE-PARTITA

«Domenica pomeriggio a Vicenza – spiega coach Amadio – penso sia bello vedere se riuscissimo a dare continuità al gioco mostrato contro Mondovì e vorrei tanto osservare sia la stessa qualità sia la stessa intensità».

«Pur essendo una neopromossa, Vicenza ha comunque in organico giocatrici che hanno già affrontato la categoria e ragazze giovani veramente interessanti - commenta Amadio: da quest’ultimo punto di vista, sono molto simili a noi».

«L’Anthea torna da una sconfitta contro Talmassons - considera il coach delle castellane - e immagino voglia ben figurare in casa, quindi mi aspetto una squadra molto agguerrita. Per questo, sarà una partita molto difficile; come in ogni match, andremo in campo con la voglia di vincere - e conclude Amadio -. Vedremo cosa ne uscirà».

LAURA BORTOLI E' LA EX DI TURNO

La palleggiatrice dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Laura Bortoli, trentina classe 1996, è un ex di turno: nella stagione 2018-2019, infatti, ha militato nell’Anthea Vicenza in B1 femminile, arrivando ai quarti di finale play off e centrando il secondo posto in Coppa Italia.