Qui Anthea Vicenza: coach Chiappini verso il derby

Seocnda giornata di campionato per il volley femminile di serie A2 e debutto casalingo nella categoria per la neopromossa Anthea Vicenza Volley. Fa il punto pre-partita il coach Luca Chiappini che ha acompagnato la squadra verso la promozione dalla B1.

«In settimana – spiega coach Chiappini – abbiamo lavorato per “pulire” alcune cose del nostro gioco che non hanno funzionato benissimo contro Talmassons. Montecchio la ritengo una squadra attrezzata per disputare un buon campionato. Ha una palleggiatrice, Bortoli (la ex, ndr), tra le migliori tre dello scorso campionato, schiacciatrici molto interessanti e un buon libero per una ossatura consistente». «Inoltre - prosegue Chiappini -, Amadio è un allenatore giovane ma preparato, reduce dalla positiva esperienza di Marsala».



«Dal canto nostro dobbiamo iniziare a fare punti - sottolinea il coach umbro -, giochiamo in casa e abbiamo la possibilità di riuscirci. Finalmente ritroveremo il pubblico al palasport e sarà un’emozione per tutti, anche per la società che abbraccia la serie A».«C’è voglia di dimostrare e di far bene - conclude Chiappini -. In campo, per noi sarà importante gestire meglio gli errori».