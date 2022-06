Prime conferme per l'IPAG Montecchio: Valentina Bartolucci e Margherita Brandi

Valentina Bartolucci e Margherita Brandi saranno ancora a Montecchio nel corso della prossima stagione. Le due atlete, rispettivamente classe 2003 e 2002, saranno a disposizione di mister Sinibaldi dopo un’annata che le ha viste protagoniste nella cavalcata ai playoff da parte della Ipag Sorelle Ramonda. Valentina ha dovuto prendersi sulle spalle la regia quando per più di due mesi Laura Bortoli è dovuta rimanere out per infortunio, mentre margherita ha conquistato sempre più spazio in campo ripagando la fiducia del tecnico e dello staff. Quest’anno sarà per loro sicuramente il momento della conferma ad alti livelli puntando a traguardi ambiziosi. Il roster comincia dunque a formarsi e a far intuire quella che potrebbe essere la futura formazione, in attesa dei colpi di mercato per la stagione 2022-2023.