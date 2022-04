Pool Salvezza A2: trasferta frusinate per l'Anthea Vicenza che insegue il secondo posto

La Pool Salvezza della Serie A2 di volley è entrata nel vivo. I primi tre turni sono stati disputati e il giro di boa è dunque vicino: in occasione del quarto appuntamento di questi play-out per la permanenza in categoria, l’Anthea Vicenza sarà impegnata in una lunga trasferta frusinate domenica 10 aprile 2022. Alle 17:00, le venete affronteranno l’Assitec Volleyball Sant’Elia, un match molto delicato e fondamentale.

Obiettivo della partita di domenica prossima sono i 3 punti, preziosissimi, per concludere la fase di andata della pool stessa. Le ragazze di Coach Chiappini marcano stretto il bersaglio del secondo posto in classifica, forti dell’ultima vittoria in casa e si preparano così alla trasferta. Il 3-1 ai danni della Tenaglia Altino ha galvanizzato l’Anthea che è al terzo posto con 24 punti, uno in meno rispetto al Club Italia Crai (si salvano le prime due di questa pool).

In testa, ampiamente distaccata, c’è la Sigel Marsala. Sant’Elia ha invece 17 punti e, dopo il ko dello scorso weekend, vorrà riscattarsi per risollevare la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Volleyball World.