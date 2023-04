Pool Salvezza A2. Nuovo passo falso per l'Anthea Vicenza che a Lecco cede in 4 set

Girone di ritorno di pool salvezza ancora indigesto per l’Anthea Vicenza Volley, che subisce il secondo ko dopo il giro di boa (il terzo consecutivo considerando anche il tie-break di fine andata perso a Cremona) cedendo 3-1 sul campo dell’Orocash Lecco. Dopo il passo falso interno contro il Club Italia, la squadra di Ivan Iosi non è riuscita a riscattarsi, pagando una prestazione poco brillante e non continua, con l’ottimo terzo set rimasto purtroppo per le beriche un episodio isolato.Per Cheli e compagne, dunque, semaforo rosso nel primo appuntamento dell’importante trittico ravvicinato che mercoledì sera alle 20,30 vedrà una tappa cruciale a domicilio dell’Emilbronzo 2000 Montale. In classifica, Vicenza resta a -1 dal quinto posto occupato dalle stesse modenesi, ko a Perugia 3-0, anche se l’Anthea ora è agganciata alla sesta piazza dalla Desi Shipping Akademia Messina a quota 29 punti.

L’Anthea Vicenza Volley scende in campo con Galazzo in palleggio, Kavalenka opposta, Legros e Panucci in banda, Cheli e Farina centrali e Formaggio libero. L’avvio del match è equilibrato (9-9), con la parità che prosegue anche a quota 12 con il punto firmato da Panucci. Lecco, però, mette la freccia con il turno al servizio dell’ex Federica Piacentini e conquista 7 punti di vantaggio. Zingaro spiazza la difesa biancorossa in diagonale (20-15), poi nel finale una battuta sbagliata della neoentrata Digonzelli decreta il 25-17. Nel secondo set, Bracchi conduce Lecco sull’8-5, Vicenza avvicenda la cabina di regia con Ferraro al posto di Galazzo, ma l’Orocash scappa (19-12 con Piacentini).

Nel finale, l’attacco-out di Kavalenka vale il 25-15 e il 2-0 locale. Messa alle strette, la squadra di Iosi trova la forza per reagire, affidandosi soprattutto a Kavalenka e Farina, anche se Lecco non molla (16-16). Il braccio di ferro prosegue (parità a quota 21), si arriva in volata dove Farina fa la differenza: 23-25 e match riaperto. Ora Vicenza ci crede (ace di Kavalenka, 5-6 nel quarto set), ma ancora Piacentini è un’ex spietata, con un muro e un ace che lanciano in orbita Lecco (17-12). L’Anthea prova a ricucire, ma Zingaro firma il +6 locale spianando la strada: chiude Tresoldi, 25-17 e 3-1.

Così coach Iosi a fine partita: “Nel primo set abbiamo commesso quattro errori in battuta su cinque rotazioni e abbiamo lasciato qualcosa anche in ricezione; ci siamo trovati a rincorrere senza avere un gioco lineare. Il trend è rimasto uguale nel secondo parziale, poi nella terza frazione, una volta riequilibrata la ricezione, abbiamo espresso una pallavolo più pulita e più efficace, facendo giocare tutte le giocatrici. Peccato perché non siamo riusciti a dare continuità all’ottimo lavoro svolto in settimana, siamo stati più fallosi del normale. Lecco ha difeso ed è stato un po’ più abile nella fase offensiva; questo ha portato al risultato, che ci dispiace”. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-ANTHEA VICENZA 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-17)

LECCO: Zingaro 12, Tresoldi 14, Rimoldi 2, Lancini A. 10, Piacentini 11, Bracchi 20, Bonvicini (L), Rocca, Bassi. N.e.: Casari (L), Albano, Citterio, Belloni, Marmen. All.: Milano

VICENZA: Galazzo 2, Legros 6, Farina 8, Kavalenka 17, Panucci 11, Cheli 7, Formaggio (L), Groff, Ferraro, Ottino 1, Digonzelli, Munaron. N.e.: Martinez, Andreis (L). All.: Iosi