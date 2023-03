Pool Salvezza A2. Brutta battuta d'arresto per l'Anthea Vicenza a Offanengo

Semaforo rosso in terra cremasca per Anthea Vicenza Volley, che chiude il trittico ravvicinato con un passo falso a Offanengo al cospetto di Chromavis Eco DB (3-0) nella quarta giornata d’andata della Pool Salvezza. Dopo la beffa di mercoledì scorso in casa contro Montale (da 2-0 a 2-3), la squadra di Ivan Iosi era chiamata a reagire. Una risposta, effettivamente, nella prestazione c’è stata, ma non è bastata per tornare in terra berica con punti in tasca. Vicenza ha venduto cara la pelle soprattutto nel primo e nel secondo set, mentre nel finale Offanengo è salito in cattedra, trascinato dalla schiacciatrice vicentina Francesca Trevisan (17 punti). Domenica nuovo appuntamento con la Pool Salvezza con il match casalingo alle 17:00 contro Tecnoteam Albese Volley Como.

L’avvio sorride a Offanengo che scappa sul 6-3, ma Vicenza non demorde e rilancia (9-11). Altro allungo locale con Trevisan (14-12) e risposta concreta di Anthea, che sorpassa con Kavalenka (14-15). Il tira e molla prosegue, con due risposte beriche (18-18 con Galazzo e 21-21), poi nel finale Trevisan scava un minibreak di vantaggio (23-21) difeso fino al 25-22. Nel secondo parziale, Chromavis Eco DB sembra comandare le danze (16-11), ma non può viaggiare sul velluto: l’ex Galazzo trova muro e secondo tocco per il -2 (22-20), vanificato però da Bartesaghi (23-20).

Nuova rimonta ospite fino al 24-23, ma Offanengo trova le forze di chiudere 25-23 e portarsi sul 2-0. Il terzo set si apre con un tris per parte (da 0-3 a 3-3). L’ace di Casarotti vale il 12-9 neroverde, ma Ottino dice no (13-13). Muro di Trevisan per il nuovo +3 (16-13), con Ottino sempre a ricucire fino al 21-18. Qui fa la differenza l’americana di Offanengo Haylee Nelson: attacco più muro per il 23-18, Martinelli conquista la lunga serie di match point poi Kavalenka attacca out: 25-18 e 3-0.

Così coach Iosi a fine gara: “È stata una partita decisa nei dettagli, abbiamo giocato un’ottima gara, ma Offanengo ha fatto ancora meglio e quindi si merita la vittoria. Nei primi due set piccole cose hanno fatto la differenza al cospetto di una formazione che ha sbagliato pochissimo. Peccato non aver concretizzato quanto di buono stavamo facendo, soprattutto nel muro-difesa, poi è arrivata forse un po’ di stanchezza che ci ha offuscato. Abbiamo retto fino a tre quarti del terzo set, onore a loro. Il nostro cammino è più in salita ora? Sì, aspettiamo il rientro di Panucci senza contare che tante ragazze stanno stringendo i denti”. Il tabellino del match:

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

CHROMAVIS ECO DB OFFANENGO: Bartesaghi 9, Anello L. 7, Martinelli 7, Trevisan 17, Cattaneo 7, Galletti 2, Porzio (L), Marchesi, Nelson 2, Casarotti 2. n.e.: Menegaldo, Pomili A., Tommasini, Anello I. (L). All.: Bolzoni

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Legros 6, Farina 7, Kavalenka 15, Ottino 7, Cheli 9, Ferraro 2, Formaggio (L), Galazzo 2, Groff, Munaron, Andreis. n.e.: Panucci (L), Martinez, Digonzelli. All.: Iosi