Pool Salvezza A2: Anthea Vicenza corsara in Abruzzo, il secondo posto è più vicino

L’Anthea Vicenza non fallisce l’appuntamento contro la Tenaglia Altino Volley fanalino di coda e guadagna tre punti con un netto 0-3 arrivato in poco più di un’ora. Un risultato importantissimo in vista del weekend lungo di Pool Salvezza di vivo Serie A2, che permette alle vicentine di salire a 27 punti, a -1 dal secondo posto occupato dal Club Italia, impegnata nello scontro diretto in casa Sant’Elia.

In terra abruzzese le ragazze di coach Collavini riescono solo in qualche frangente del primo set a impensierire le vicentine, che mostrano molta più compattezza a muro (10 contro 4) e più precisione in attacco ( 46% contro 36%). Top scorer dell’incontro la banda di Altino Lestini con 17 punti (64% in attacco), mentre Kavalenka si ferma a 11 (con il 33%). Lato ospiti, in doppia cifra Cheli (13 con 4 muri), Basa (13), Rossini (12) e Piacentini.

Queste le dichiarazioni di mister Chiappini: “Abbiamo centrato una bella vittoria corale, interpretando bene la partita con il giusto grado di attenzione e meticolosità nei dettagli. Abbiamo offerto un’ottima prestazione nella fase break con l’asse battuta-muro-difesa. Altino ci ha messo in difficoltà con un ottimo servizio soprattutto nelle fasi iniziali dei set, poi abbiamo trovato le contromisure e anche il nostro cambio-palla è stato fluido”. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO VOLLEY – ANTHEA VICENZA 0-3 (21-25 19-25 18-25)

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Lestini 17, Zingoni 2, Kavalenka 11, Ollino 5, Spicocchi 5, Di Arcangelo 2, Natalizia (L), Comotti 1, Papa, Costantini. All. Collavini.

ANTHEA VICENZA: Nardelli 8, Cheli 13, Eze Blessing 3, Rossini 12, Piacentini 10, Basa 13, Norgini (L), Pegoraro 1. Non entrate: Lodi, Furlan, Caimi, Errichiello. All. Chiappini.