Pool Promozione A2. Montecchio tenta la rimonta disperata, ma Busto Arsizio vince 3-1

L’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda trova un avversario ostico in Futura Giovani Busto Arsizio e perde al Palaferroli 3-1 dopo aver tentato con forza la rimonta dallo 0-2. Le castellane non approfittano della battuta d’arresto di Talmassons, che perde in casa, e vengono sorpassate nella Pool promozione da Lpm Bam Mondovì, scivolando al settimo posto in classifica. I parziali: 20-25; 18-25; 26-24; 22-25. Avvio di gara in sostanziale equilibrio, con le squadre che procedono punto su punto. Tenta di scappare Busto con muro su Mazzon e mazzata di Fiorio, portandosi su 10-12, allungando poi fino a cinque lunghezze con Zanette che martella in diagonale e mette in difficoltà la difesa castellana. Con l’ingresso di Esposito, Malvicini e Muraro riprendono fiato le padrone di casa, avvicinandosi con un bel primo tempo di Barbazeni e un colpo potente di Mazzon, ma le bustocche procedono convinte e chiudono con mani out di Fiorio.

Parte male nel secondo set Montecchio, finendo sotto di quattro punti con ace di Bozetat e Tonello che infilza la difesa. Tenta una reazione la squadra di casa con botta di Angelina, ma le lombarde tengono in mano il pallino del gioco e martellano con Arciprete e ace di Fiorio portandosi su 5-11. Chiama time out Sinibaldi, e Ipag Ramonda accorcia con Tanase e Bartolucci su 12-15, ma Futura Giovani macina punti con Tonello e un ace di Zanette porta a casa il set. Nella terza frazione partono aggressive Maggipinto e compagne, portandosi avanti di quattro punti con muro di Marconato e ace di Tanase. Busto risponde con le incursioni di Tonello in diagonale e tenta il sorpasso con Fiorio.

Ci riprova Ipag con Angelina e Mazzon portandosi su 20-15, ma le cocche non mollano e si riportano in parità su 24-24. Un mani out di Tanase e una pipe di Marconato mettono il sigillo nel finale. Nel quarto set si procede punto a punto con Bozetat da una parte che traina l’attacco e Tanase che risponde con un ace e un mani out. Gli animi si scaldano sul 12-14, quando su una palla contestata da Montecchio vola un cartellino rosso per Barbazeni e il match cambia volto. Le padrone di casa si innervosiscono e perdono smalto, ma nel finale accorciano con filotto di punti di Angelina, che porta a casa due ace. Non è sufficiente, perché un pallonetto di Bozetat mette fine al match.

Per Montecchio parla la palleggiatrice Valentina Bartolucci: “Siamo partite un po’ in difficoltà e ci è mancato qualcosa che loro hanno avuto in più. Abbiamo fatto qualche errore al servizio, perché abbiamo cercato di spingere. Nella terza frazione abbiamo avuto una bella reazione, iniziando a fare le nostre cose e portandoci a casa il set. Nel quarto tempo è andata com’è andata anche per qualche punto dubbio, che abbiamo cercato di contestare e avrebbe potuto fare la differenza. C’è un po’ di rammarico perché si poteva portare a casa almeno qualche punto. Ora ci rimettiamo al lavoro, con tanta carica, perché domenica ci aspetta un altro squadrone, Valsabbina Millenium Brescia”. Il tabellino del match:

IPAG MONTECCHIO-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (20-25 18-25 26-24 22-25)

MONTECCHIO: Angelina 13, Barbazeni 6, Mazzon 19, Tanase 15, Marconato 9, Bartolucci 2, Maggipinto (L), Esposito 1, Nardelli, Brandi, Muraro, Malvicini. Non entrate: Cometti, Simic (L). All. Sinibaldi.

BUSTO ARSIZIO: Arciprete 12, Botezat 12, Zanette 22, Fiorio 17, Tonello 9, Balboni 2, Mistretta (L), Venco, Badalamenti. Non entrate: Milani, Member-meneh, Pandolfi. All. Amadio.