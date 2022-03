Play-off A2: pessimo esordio per Montecchio che cede 3-0 con Busto Arsizio

Una brutta sconfitta e un cammino subito in salita. I play-off iniziano nel peggiore dei modi per l’IPAG Montecchio Maggiore, sconfitta in gara 1 degli ottavi contro la Futura Giovani Busto Arsizio, la quale si è imposta con un netto 3-0. Si tornerà in campo mercoledì 23, per disputare Gara 2 sul campo di Montecchio; una vittoria garantirebbe il passaggio del turno contro la vincente dello scontro tra Talmassons e Ravenna.

Primo set. la Futura esordisce ai playoff schierando Bici opposta a Demichelis, Angelina e Biganzoli in posto 4, Lualdi e Sartori al centro più Garzonio libero; Montecchio risponde con le diagonali Bortoli-Mazzon, Fiorio-Jeremic, Brandi-Meli e Mistretta libero. La tripletta di Bici, con ace a suggello, regala il primo vantaggio biancorosso (4-2); Montecchio impatta subito a muro con Meli (4-4) ma Lualdi mantiene Busto avanti per due volte in fast (6-5). La Futura scava un solco a muro, Angelina colpisce due volte su Mazzon e il block-in di Sartori porta al primo timeout della gara (10-5); ancora Sartori tiene a distanza le ospiti in primo tempo (12-8), sul turno al servizio di Mazzon le ospiti riacquistano fiducia e Lucchini preferisce fermare il gioco (14-12). La gara si ferma in attesa del ritorno dell’ambulanza, al rientro in campo Lualdi colpisce a muro per il 16-13; Angelina piazza la tripletta da posto 4 che porta al 19-13 e a una nuova sosta ospite. Bici interrompe il break di Montecchio da posto 1 (21-16) ma subisce da posto 4 il muro del 22-18; la Futura arriva al set point sul 24-20 con Sartori, l’errore offensivo della Ipag chiude la frazione (25-20).

Secondo set. Demichelis si affida alle centrali per i primi punti del parziale (2-2), ma la fase offensiva bustocca è imprecisa e Montecchio piazza il doppio vantaggio in avvio (3-5); la Futura impatta al punto 6 con il block-out di Angelina, e sorpassa poco dopo con il pallonetto di Biganzoli (8-7). Meli e Mazzon fanno rimettere la freccia alle ospiti (9-11) fino al muro di Demichelis che vale l’11 pari; la fase di equilibrio viene spezzata da Meli al servizio (13-15, timeout Futura), Sartori annulla spazzando sottorete (15-15). Sul 17-17 Sormani sostituisce Angelina in seconda linea, Bici sfodera un gran lungolinea per mantenere la parità (19-19) ed è un errore offensivo della Ipag a consentire alla Futura di riportarsi avanti (21-20); Montecchio ferma il gioco ma al rientro in campo è il muro di Angelina a colpire (22-20), Lualdi fa esplodere il PalaBorsani con la fast del 23-20. Un nuovo muro di Angelina vale il set point (24-20) concretizzato da Lualdi (25-20).

Terzo set. Sartori e Bici conducono al primo vantaggio Futura (3-2), l’ace di Fiorio ribalta tutto (3-4); Montecchio allunga e sulla lunga azione del 4-7 inganna il muro bustocco, le padrone di casa non concretizzano le occasioni a disposizione e Lucchini è costretto a fermare il gioco dopo l’errore di Angelina che porta al 4-9. Il murone di Lualdi rimette le biancorosse in partita (7-10), la fast del capitano fa male anche sull’azione del 9-11; la Futura torna a contatto con Angelina (12-13) e Amodio decide di fermare il gioco. Fiorio pizzica il nastro per la battuta vincente del nuovo +3 (12-15), è poi un altro ace a permettere alle ospiti di allungare (14-18); Biganzoli piazza due potenti diagonali per il 17-18, il pari arriva all’altezza del punto 19 ed è opera di Angelina. La Ipag sbaglia la costruzione dell’azione che vale il sorpasso (20-19) e i muri di Demichelis e Lualdi entusiasmano la folla in uscita dal secondo timeout ospite (22-19); la fast di Lualdi viene murata fuori e porta al match point (24-20) quindi la capitana viene sostituita da Badini al servizio, Angelina chiude sul 25-21. Il tabellino del match:

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO-IPAG MONTECCHIO MAGGIORE 3-0 (25-20, 25-20, 25-21)

Futura Volley Giovani: Bici 11, Bassi ne, Angelina 20, Badini, Morandi ne, Lualdi 13, Demichelis 4, Sartori 12, Landucci ne, Biganzoli 3, Sormani, Casillo ne, Milani ne, Garzonio (L). All. Lucchini.

Ipag S.lle Ramonda Montecchio: Orlandi, Fiorio 11, Jeremic 7, Muraro, Mistretta (L), Frigerio ne, Bartolucci, Mazzon 10, Magazza ne, Brandi 4, Bortoli 1, Meli 9. All. Amadio.