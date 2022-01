Pallavolo: sospesi per tre settimane i campionati minori fino al 23 gennaio

La FIPAV (federazione pallavolo) veneta e vicentina comunicano che la Federazione italiana della pallavolo ha deciso per precauzione di sispendere i campionati di carattere regionale, ovvero la serie C e la D, e a livello provinciale (prima, seconda e terza divisione). Il tutto per tre settimane fino al 23 gennaio 2022.

L'iniziativa, si apprende, si è resa necessaria per poter dare il tempo alle società sportive di organizzarsi con la vaccinazione degli atleti maggiori di 12 anni, visto l'obbligo di "Green pass rafforzato".

Gli allenamenti sono ammessi sempre con il vincolo del Green pass rafforzato.

La Fipav invita però le società a non effettuare allenamenti congiunti tra società diverse o amichevoli.

In generale da lunedì 10 gennaio 2022 è obbligatorio il Green Pass Rafforzato; il pubblico negli impianti al chiuso deve essere pari al 35% della capienza e nelle arene (o stadi) all'aperto del 50%. Viene imposto l'obbligo delle mascherine FFP2 all'interno degli impianti (palasport e palestre) per pubblico, atleti (non attivi), dirigenti, tecnici.



Sospese anche le attività di selezione provinciale, regionale e nazionale e i tornei di qualsiasi tipo.In questo periodo si giocano (nel rispetto delle normative) solo i campionati di serie A e B.