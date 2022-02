Pallavolo Femminile: riparte l’avventura delle giovani del Vicenza Volley: tre sfide nel week end 

Riparte anche l’avventura delle formazioni giovanili di Vicenza Volley dopo lo stop forzato deciso dalla Fipav per far fronte alla pandemia Covid-19.

Sabato alle 20 e 30 nella palestra del liceo Quadri a Vicenza le giovani biancorosse scenderanno in campo nel campionato di B2 femminile sfidando l’Ezzelina Carinatese in una sfida importante per la zona salvezza del girone E.



In contemporanea, in serie C femminile il Vicenza Volley (ancora a secco di punti) sarà di scena sul campo del Cus Venezia Antenore Energia, che condivide la vetta del girone D con il San Domenico Savio.Nei campionati giovanili, l’under 18 riparte iniziando l’avventura nel girone Extra Gold: domenica alle 18 nella palestra del liceo Quadri a Vicenza sfida contro l’Agb Tigers Bassano.