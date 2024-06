Viene tesserata contemporaneamente da due club diversi: pallavolista fa “litigare” Schio e Thiene

È ormai risaputo come la fedeltà sportiva sia merce rara, ma quanto accaduto nel vicentino è a dir poco clamoroso. Il Tribunale Federale della FIPAV ha approfondito il caso di una giovane pallavolista che è risultata tesserata con due club diversi nello stesso momento. Le squadre che si sono “contese” l’atleta minorenne sono la Schio Volley e la Fulgor Thiene.

Tutto è cominciato quando la Fulgor si è resa conto come una sua giocatrice stesse già giocando in realtà con il sodalizio sclendense. L’indagine ha permesso di accertare come il tesseramento con la Fulgor Thiene fosse corretto in base ai dati anagrafici della pallavolista, disponendo allo stesso tempo la revoca di quello con la Schio Volley. Che cosa è successo di preciso?

L’atleta non è stata ritenuta responsabile, come anche i suoi genitori che hanno fornito al club scledense i dati anagrafici e il codice fiscali giusti. La stessa Schio è stata invece multata (100 euro l’importo della sanzione), mentre il suo presidente è stato sospeso per due mesi per aver commesso l’errore decisivo. In poche parole, il modulo F - quello relativo al primo tesseramento - è stato compilato in modo errato generando poi tutta la confusione successiva.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la Schio Volley ha riempito il modulo inserendo un luogo di nascita sbagliato, creando così un codice fiscale diverso da quello fornito dai genitori. A quel punto il doppio tesseramento sarebbe stato possibile, almeno fino alla scoperta da parte della Fulgor.