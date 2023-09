Il PalaFerroli è pronto ad accogliere le amichevoli casalinghe dell’Unione Volley Montecchio

Si prospetta una densa settimana di preparazione per l’UVMM, che testerà la sua condizione calando un tris di allenamenti congiunti casalinghi, dopo le due trasferte a Volano e a Costa Volpino. Il primo si terrà mercoledì 20 settembre contro Alta Fratte, formazione padovana neopromossa in serie A2, che giocherà la regular season nel girone opposto rispetto a quello dell’Ipag Ramonda. La squadra di coach Vincenzo Rondinelli ha ottenuto la promozione dopo una tiratissima finale playoff contro Volpiano e ora si appresta a fronteggiare la serie A femminile con buona parte delle autrici di quel trionfo confermate.

L’inizio dell’allenamento è fissato per le 16.15. Poi il Palaferroli ospiterà, venerdì 22 settembre, alle 16.45, la sfida contro Akademia Sant’Anna Messina, altra squadra appartenente al girone A del campionato di A2 e affrontata in due gare ufficiali nella scorsa stagione. In quelle contese il Montecchio aveva avuto la meglio, ma entrambe le compagini hanno cambiato molte delle interpreti: l’allenamento, sia per coach Eraldo Buonavita che per l’allenatore del club siciliano Fabio Bonafede, potrà dare preziose indicazioni.

Si chiude il trittico sabato 23 settembre, quando Giorgione Pallavolo, club di Castelfranco Veneto militante in B1, giungerà a San Bonifacio. Le ragazze di Paolo Carotta hanno concluso lo scorso campionato nella parte alta della classifica, in sesta piazza. Alle 14.15 il via di quest’ultimo allenamento congiunto settimanale. Per tutti gli appuntamenti, le porte del Palaferroli saranno aperte al pubblico e si potrà entrare gratuitamente, senza bisogno di biglietti o prenotazioni.