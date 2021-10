Noventa, la rimonta è servita: 3-2 contro Udine e seconda vittoria di fila

Subito una sfida d’alta quota quella che ha visto confrontarsi ieri sera le padrone di casa del. Entrambe le formazioni, infatti, avevano debuttato la settimana scorsa con una bella vittoria e i cinque set hanno confermatodell’esordio. Noventa può sicuramente gongolare per la reazione dimostrata:, è stata capace di rimboccarsi le maniche e portarsi a casa due punti preziosi che rinsaldano ulteriormente la classifica.

Dopo il primo parziale perso per 25-19, la squadra veneta ha affrontato con grande coraggio il secondo set, illudendosi di conquistarlo. Sul 22-19 per Noventa, infatti, il pubblico di casa era pronto ad esultare per il pronto pareggio dei set, ma Udine ha trovato gli spunti giusti per rimontare e far terminare il parziale sul 25-23. Uno 0-2 subito in questa maniera avrebbe tagliato le gambe a chiunque, ma non alle padrone di casa. È a quel punto che è stata costruita una rimonta clamorosa: il 21-18 per le ospiti ha fatto pensare a una rapida conclusione del match, invece Noventa si è data da fare e il 25-22 ha dato ancora maggiore fiducia.

Nel quarto set si è ripetuto lo stesso copione: sul 17-13 per Udine, ci si poteva arrendere definitivamente, al contrario Noventa ha dapprima pareggiato e poi allungato, per un 25-21 di grande impatto. Al tie-break, poi, non c’è stata storia e le ragazze vicentine hanno condotto dall’inizio alla fine per un 15-8 che ha sancito il tripudio finale. Appuntamento ora al 31 ottobre per l’atteso derby con l’US Torri in trasferta. Questo il tabellino del match:

NOVENTA VOLLEY-UDINE VOLLEY 3-2 (19-25, 23-25, 25-22, 25-21, 15-8)