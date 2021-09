Noventa, per chi non si accontenta: l’avventura in B1 tra conferme e volti nuovi

La citazione pubblicitaria è d’obbligo quando si parla del, formazione di volley femminile che ha conquistato lo scorso anno la promozione e che non vuole semplicemente accontentarsi della Serie B1 in questain partenza ad ottobre. Conferme e new entry hanno caratterizzato il mercato della squadra vicentina, inserita neldella categoria. Mantenere una buona parte della rosa era d’obbligo dopo la cavalcata indimenticabile culminata pochi mesi fa con la finale play-off contro San Vito.

Un esempio emblematico è quello dello staff tecnico, con Manuel Canazza che sarà ancora il masso-fisioterapista e Francesca Pantiglioni in qualità di scoutman. Le novità degne di rilievo, comunque, non potevano mancare visto il salto di categoria. La giovane Beatrice Giacometti ricoprirà il ruolo non semplice di schiacciatrice/libero, integrando il gruppo già ben amalgamato e approfittando del lavoro al fianco di ragazze di maggiore esperienza.

Uno degli approdi che promette molto bene è quello della schiacciatrice Sharon Bisoffi, classe 1993 e con una lunga esperienza in campionati di B1 di livello. L’attacco noventano è stato rinforzato anche da Clara Canton che ha militato lo scorso anno in A2 a Montecchio. Per quel che riguarda la seconda linea, vale la pena ricordare Samantha Gallo, nuovo libero di 33 anni e dal passato importante.

Le new entry non sono però terminate: Silvia Montanaro, classe ’96 e vincitrice del titolo regionale Under-18, è un rinforzo prezioso, senza dimenticare la talentuosa Simona Marini, scuola Foppapedretti e con diverse esperienze in B1. Per l’esordio in campionato si dovrà attendere il 16 ottobre: Noventa sarà impegnata nella trasferta lombarda contro l’Euromontaggi Porto Mantovano, mentre il debutto casalingo vedrà la formazione veneta sfidare la compagine udinese del Rizzi Volley. Il conto alla rovescia sta per terminare, manca meno di un mese e sarà tempo di partite ufficiali.