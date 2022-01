Volley A3, il Sol Lucernari Montecchio Maggiore strappa due punti a Torino

Squadra in casa

Squadra in casa ViViBanca Torino

Inizia bene il 2022 del Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Dopo la vittoria del 24 dicembre, ultima del 2021, la formazione batte fuori casa la ViviBanca Torino dopo una battaglia durata cinque set: sotto 2-1, Montecchio recupera e ribalta con un tie break combattuto punto a punto.

L’avvio è ospite (3-6), poi Torino si fa sentire (10-9), ma Montecchio rimette la freccia con un bel parziale (12-16). Si torna a contatto 17-19, poi gli ospiti chiudono 21-25. 5-2 per Torino nel secondo set con tegola per Montecchio che vede uscire Fiscon per un problema al ginocchio sinistro; si ritorna a contatto (11-12), Torino rimane concentrata e dopo il 19-19 infila quattro punto di seguito (23-19) e poi è vittoria 25-20. Il ViviBanca si porta sull’8-5, Sol Lucernari accorcia ma è di nuovo mini parziale che vale il 19-14 e poi vittoria 25-21. Nel quarto set Torino lotta punto a punto fino al 19-20, poi è Montecchio a chiudere 20-25. Il punto a punto continua nell’ultima frazione e la spunta la squadra ospite 13-15.

Vivi Banca Torino – Sol Lucernari Montecchio:2-3 (21-25, 25-20, 25-21, 20-25, 13-15)

Torino: Gonzi 3, Umek 28, Trojanski 11, Genovesio 7, Orlando 19, Maletto 5, Valente (L), Brugiafreddo 3, Richeri, Carlevaris. N.e: Corazza, Cian, Fabbri (L). All: Lorenzo Simeon.

Montecchio: Monopoli 2, Bellia 32, Fiscon 3, Baciocco 16, Franchetti 7, Frizzarin 8, Battocchio (L), Marszalek 9, Gonzato 1, Carlotto (L). N.e: Pellicori 6, Zanovello, Novello. All: Mario Di Pietro.

Note: Ace 6-7, Battute sbagliate 9-13, Ricezione 52% (23%)-47% (19%), Attacco 42%-46%, Muri 13-11, Errori 28-28.