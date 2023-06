Volley femminile A2. Montecchio ufficializza il suo primo colpo: è Alessia Arciprete

L’IPAG Montecchio Maggiore ha reso noto il suo primo colpo di mercato per quel che riguarda la stagione 2023-2024. Si tratta di Alessia Arciprete, giocatrice originaria di Civitavecchia che vanta già una buona esperienza tra la Serie A2 e l’A1. Nell’ultima annata è stata protagonista in quel di Busto Arsizio, per la precisione con la maglia della Futura Giovani.

Queste sono le sue prime dichiarazioni, raccolte dal Giornale di Vicenza: “Sono molto contenta di aver scelto questa società. La forte volontà nel volermi nel gruppo squadra come giocatrice e il progetto presentato mi hanno fatto scegliere Montecchio ad altre proposte ricevute“. Sensazioni positive anche dal presidente della società vicentina, Carla Burato: “Sono molto soddisfat­ta del fatto che Alessia Arciprete abbia accolto la nostra chiamata, la reputo una delle migliori bande del campionato”.

Il nuovo roster dell’IPAG sta dunque prendendo forma, come confermato anche dalla riconferma di una giocatrice che ha fatto parte di Montecchio nell’ultima stagione, la palleggiatrice Giulia Malvicini. È lecito dunque attendersi nuovi annunci di mercato nel corso delle prossime settimane.