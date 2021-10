Montecchio sorride, il derby è suo: 3-1 contro un’ottima Anthea Vicenza

Arriva la prima vittoria per le ragazze delche sconfiggono in trasferta l’. Sono tre punti meritatissimi, dal momento che la formazione castellana è scesa in campo rimaneggiata, orfana di Bortoli e Mazzon, infortunatesi nella prima partita di campionato.

Inizia 0-2 il primo parziale con Magazza in battuta e Fiorio vincente in attacco. Montecchio rimane in vantaggio 3-6 con un ace di Frigerio. Vicenza accorcia prima 6-7 e poi trova il pareggio con un ace. Si portano a + 2 le castellane 12-14 con un ace di Magazza. Si torna in parità (15-15), ma sul 16-15 Amadio chiama time out. Nuovo vantaggio per le ospiti con Meli 17-18 e con Errichiello che regala un punto con un attacco errato (18-20). Le vicentine però non mollano e si portano sul 23-23 per poi conquistare il set 25-23.

In avvio di secondo set buon inizio di Frigerio in battuta (0-2) e di Meli in attacco (2-5). Si torna in parità (6-6), ma Montecchio si porta a +1 con Magazza (6-7). Il set rimane in equilibrio come nel primo parziale (10-10) ma, causa fallo tecnico, l’Anthea passa in vantaggio 13-12. Sul 14-12 Amadio chiede tempo e Vicenza ottiene il massimo vantaggio 15-12. Con Bartolucci al servizio è 16-16 e Montecchio si porta a -1 con Orlandi (18-17). Mistretta riceve bene e Fiorio mette palla a terra (19-19). Le castellane passano in vantaggio prima 19-20 e poi 20-23. Magazza conquista il primo set point 21-24 e Chiappini chiama time out. Ipag S.lle Ramonda fa suo il secondo parziale con un attacco di Magazza (22-25).

E’ per l’Anthea il primo punto del terzo set (1-0) ma pareggia subito Montecchio 1-1. Brava Orlandi in battuta e Meli a muro che ottiene il 2-5. Bartolucci distribuisce bene il gioco ma Vicenza si avvicina pericolosamente 6-7. Il match prosegue all’insegna dell’equilibrio (9-9) ed è sempre un testa a testa, ma Cheli porta le padrone di casa a +2 (11-9). Frigerio fa un buco per terra (12-11) e Orlandi attacca una palla lunga che vale il 13-12. Sul +3 Vicenza, Amadio chiama time out (16-13). Spettacolare Fiorio dalla seconda linea (17-15). Ace di Meli su Rossini (17-16) e poi ci pensa Bartolucci con un tocco di prima intenzione (18-17). Anthea mantiene il vantaggio (20-18). Sul 21-20 esce Orlandi per Muraro in battuta ed è parità (21-21). Passa in vantaggio Montecchio 21-22 e quindi chiude il terzo set ai vantaggi 24-26.

Vantaggio Vicenza 4-3 nel quarto parziale con grandi difese da entrambe le parti e scambi lunghissimi. Fiorio riporta la situazione in parità (4-4) e si gioca punto a punto fino al 8-8. Anthea allunga a +3 (11-8) e Amadio è costretto a chiamare time out. Fiorio riconquista il punto (11-9) e pian piano le castellane recuperano terreno fino a pareggiare nuovamente 13-13. Magazza tira una bomba da zona quattro (15-16), ma le padrone di casa ripassano in vantaggio 17-16. Si alternano le sorti del match con Ipag S.lle Ramonda che ritorna a condurre 18-20. Magazza ottiene il 20-23 e Chiappini richiede il time out. E’ di Meli il match point (20-24) e Fiorio chiude match e partita 21-25.

“Bisognava vincere e così è stato. – sono queste le prime parole del tecnico castellano Daris Amadio, visibilmente soddisfatto – Considerato che abbiamo giocato con due titolari in meno rispetto allo starting six ideale (l’opposto Mazzon e alla palleggiatrice Bortoli out per problemi fisici), non posso che fare un grande applauso alle ragazze. Vicenza ha difeso molto, dunque mettere palloni a terra non era facile”. Queste invece le dichiarazioni di coach Chiappini: "Peccato, non abbiamo sfruttato un’occasione. Al di là degli aspetti tecnico-tattici, abbiamo mostrato troppo nervosismo e troppa tensione. Ci sono mancati i finali di set; è vero che il gioco sta crescendo, ma bisognava capitalizzare?".

Questo il tabellino del match:

ANTEHA VICENZA: Pavicic 21, Nardelli 0, Lodi 2, Rossini 7, Errichiello 10, Piacentini 8, Cheli (K) 12, Caimi 0, Eze 6, Norgini (L1). Ne: Furlan (L2), Pegoraro, Fiore. All. Chiappini

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Orlandi 13, Fiorio (K) 18, Frigerio 6, Bartolucci 2, Magazza 13, Brandi 0, Meli 19, Mistretta (L), Muraro 2. Ne: Mazzon, Bortoli. All. Amadio