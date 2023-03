L’Unione Volley Montecchio scende in campo al PalaFerroli per sostenere la ricerca sul cancro

Domenica prossima alle 17:00, al Palaferroli di San Bonifacio, l'Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda e Assitec Volley Sant’Elia scenderanno in campo per sostenere la ricerca sul cancro. Sarà una domenica speciale, dunque, non solo perché sarà l’ultima giornata della regular season di volley A2 e le biancorosse guidate da coach Sinibaldi potranno festeggiare il passaggio alla pool promozione. Lo sarà anche perché il 5 marzo è il giorno in cui il volley rosa darà supporto alle iniziative per la ricerca universitaria sul cancro e per la promozione della parità di genere.

L’iniziativa, di cui la Lega Volley femminile è partner, s’intitola “Just The Woman I Am” e cade in concomitanza con la Festa della Donna della prima settimana di marzo. Di qui l’obiettivo aggiunto di promuovere la parità di genere, la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita. Le ragazze di Montecchio, come tutte le giocatrici della serie A, promuoveranno sui social l’iniziativa e scenderanno in campo con una maglia celebrativa. Durante la presentazione delle squadre, verrà letto un annuncio fonico che spiegherà il senso dell’iniziativa, che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di cinque chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro. Grazie a questa iniziativa, dal 2016, sono stati finanziati premi di ricerca e borse di studio, cicli di convegni scientifici internazionali e percorsi di formazione.

“Siamo felici di affiancarci per il terzo anno consecutivo a “Just The Woman I Am”, schierandoci ancora una volta contro ogni forma di discriminazione e a favore della ricerca – sottolinea Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile -. Come Lega Volley Femminile, è importante per il nostro movimento supportare e diffondere le iniziative che aspirano a promuovere la parità di genere, la prevenzione e i corretti stili di vita. Ringrazio il Centro Universitario Sportivo, l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino per averci nuovamente coinvolto in questa splendida manifestazione”.