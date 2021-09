Ipag Montecchio: Molly Haggerty annuncia il ritiro dalla pallavolo

La più classica delle docce gelate. Ladovrà fare a meno della schiacciatrice americana, come reso noto dalla stessa giocatrice nel suo profilo. Il post della 24enne non lascia spazio ad alcun dubbio in merito: “Se avessi la possibilità di parlare con la me stessa all’età di 10 anni e che ha appena iniziato a giocare a pallavolo, le direi che i prossimi 13 anni della sua vita saranno un giro sulle montagne russe, ma ne varrà ogni minuto. Vorrei dirle che tutto il duro lavoro che metti giorno dopo giorno sta per essere ripagato, ma arriveranno anche delle sfide. Ci saranno ostacoli e un infortunio che cambierà la tua carriera . Questa ferita ti farà passare momenti bui, ma alla fine ti renderai conto di essere più forte di quanto pensi e supererai quei giorni bui. Tuttavia, arriverà un giorno, prima di quanto tu abbia mai immaginato, che dovrai smettere di essere una giocatrice di pallavolo. A 23 anni ho preso la decisione di ritirarmi per motivi medici dalla pallavolo. L'amore che ho per la pallavolo è qualcosa che non riuscirò mai a superare, ma alla fine accetterò il fatto che il mio corpo non possa più sopportare questo dolore”.

Infine, il rammarico per come è andata questa tormentata stagione: “L'unico rimpianto che ho durante questo percorso è stato perdere l'opportunità di giocare per un grande progetto, quello del Montecchio Volley. Anche se la mia carriera professionale è durata poco, sono grata per il tempo che ho trascorso con grandi allenatori e compagni di squadra”.