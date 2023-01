Unione Volley Montecchio, Marianna Maggipinto e Karin Barbazeni in visita all'US Tregnago

L’US Tregnago Volley ha ricevuto la visita di Marianna Maggipinto e Karin Barbazeni, libero e centrale dell’Unione Volley Montecchio Maggiore, nel palasport comunale, accompagnate dal dirigente della società castellana Fausto Calzolari. Erano presenti le giovani atlete della S3 Green (ex minivolley) e delle altre squadre fino all’under 18 femminile. Un pomeriggio di gioco e di festa, che si inquadra nel progetto sportivo di UVMM, rivolto alle società del territorio con cui ha stretto un rapporto di collaborazione.

Ad accogliere le due punte della squadra di volley A2 è stato Andrea Zaccaria, presidente di US Tregnago Volley, che conta 150 iscritti. “È stata un’esperienza positiva, che punta a far crescere la passione per lo sport nei bambini e a far vedere che, con l’impegno e la costanza, si possono raggiungere alti livelli – spiega -. Una collaborazione che continuerà al Palaferroli di San Bonifacio, il 5 febbraio, dove le nostre piccole atlete svolgeranno servizio campo durante la partita di A2 di Montecchio contro Marsala Volley. Siamo soddisfatti di come il movimento cresce di anno in anno. Non siamo una società che punta a vincere i campionati, ma ad avere un bacino ampio fatto di ragazzi che facciano sport. Il palazzetto è nuovo e ottimale anche per allenamenti in contemporanea. Ed essendo noi una polisportiva, che conta in tutto 500 atleti tra volley, basket, ginnastica, karate e kickboxing, siamo avvantaggiati, perché abbiamo due campi e perciò possiamo fare anche più allenamenti in contemporanea”.